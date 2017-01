Publicado en: Entretenimiento, Titulares

Ene 25, 2017 6:07 pm

La actriz Mary Tyler Moore fue una de las primeras mujeres en protagonizar una comedia en horario de máxima audiencia en Estados Unidos y su ingenio y humor la convirtieron en el icono de la mujer moderna en la pequeña pantalla.

Moore falleció hoy en el hospital de Greenwich (Connecticut, EE.UU.) a los 80 años de edad, en compañía de amigos y de su marido, Robert Levine, tras varias décadas de lucha contra la diabetes, informó su representante.

Su muerte fue causada por un paro cardiopulmonar después de haber contraído una neumonía, explicó la familia.

Moore, nacida en Brooklyn (Nueva York) en 1936, había sido diagnosticada con diabetes de tipo 1 a los 33 años y desde entonces dedicó muchos años a fomentar la educación sobre la enfermedad, un tema que sirvió de argumento para su libro “Growing Up Again: Life, Love, and Oh Yeah, Diabetes”.

La intérprete además había confesado en dos autobiografías que también había sufrido de alcoholismo.

Su padre, George Tyler Moore, y su madre, Margery Hackett, eran alcohólicos, por lo que Moore decidió ir a vivir con su tía cuando era joven y ver a sus padres ocasionalmente, recordó hoy el diario The New York Times.

La comediante saltó a la fama por su papel en el programa televisivo que lleva su nombre, “The Mary Tyler Moore Show”, en el que da vida a una mujer joven e independiente que trabaja en una cadena de televisión en Minneapolis e intenta superar los estereotipos en un sector dominado por la masculinidad.

El programa, por el que fue galardonada con tres Emmys, se emitió en el canal CBS entre 1970 y 1977 y se convirtió en uno de los programas más populares en la historia de la televisión.

Además, fue producido por la misma Moore y su exmarido, el entonces presidente de la cadena de televisión NBC, Grant Tinker.

Tinker, de quien se había divorciado en 1981, murió en noviembre en Los Ángeles.

Jennifer Keishin Armstrong escribió un libro sobre el mencionado programa y la definió como “un icono feminista” por interpretar en su programa a una mujer “soltera, mayor de 30 años, profesional, independiente y no particularmente obsesionada con casarse”.

“Mary planteó problemas como la igualdad de salarios, el control de la natalidad y la independencia sexual en los años 70”, asegura Armstrong en su libro.

La actriz es también conocida por su aparición en la exitosa comedia televisiva “The Dick Van Dyke Show”, que se emitió en CBS desde 1961 hasta 1966 y por la que fue ganadora de dos premios Emmy.

Moore también tuvo una extensa trayectoria en la gran pantalla, pues apareció en decenas de películas y fue nominada a un Óscar a la mejor actriz por su papel en la película “Ordinary people” (1980).

Su nombre también aparece en los créditos de filmes como el protagonizado por Elvis Presley “Change of Habit” (1969), “Lincoln” (1988) y “Stolen Babies” (1993), miniserie por la que ganó el premio Emmy a la mejor actriz de reparto.

Varias personalidades de Hollywood han lamentado su muerte en las redes sociales, entre ellos Ed Asner, Denis Leary y Sandra Bernhard.

“Ella encendió el mundo con su sonrisa. Descansa en paz. Fuiste un modelo a seguir en muchos sentidos”, tuiteó George Takei, conocido por su papel de Hikaru Sulu en la serie y las películas originales de “Star Trek”.

“Mary será recordada como una visionaria valiente que encendía el mundo con su sonrisa”, afirmó en un comunicado su publicista, Mara Buxbaum. EFE