Publicado en: Opinión

Ene 25, 2017 6:49 pm

Estamos en un momento de alta tensión política, económica y social, producto del desatino y del capricho de Nicolás Maduro y de su cúpula, de acabar con un país, con sus instituciones, con su estabilidad y con su pueblo, producto de un gobierno corrupto y apátrida que se cree eterno y apela a cuanta marramucia o manipulación sea posible para mantenerse a flote a como de lugar, incluso amenizando o con una pistola al cuello a todo aquel venezolano que se rebele de esta tiranía y crueldad histórica.

Este momento amerita de acción y de menos habladera de paja, porque como el pueblo venezolano sabe, Maduro no es leal ni a su madre, y pretendió entrampar a un país con el tema del diálogo, utilizando la figura del Vaticano como garantía de su ejecución. Sin embargo, la gente se dio cuenta de las verdaderas intenciones de la seudo revolución y dieron por descartada esta posibilidad, porque no cumplieron con ninguno de los compromisos adquiridos en esta negociación, sino todo lo contrario, quisieron hacer ver que la unidad democrática éramos los malos de la partida como dicen en mi pueblo, pero nada más burdo que esto, porque aquí quien lamentablemente tiene el poder es el oficialismo y en sus manos estaba, darle un vuelco a este panorama gris, y por sus apetencias personales, se empañaron en hacerlo más negro y oscuro.

Desde Acción Democrática hemos sido muy firmes con respecto a una salida de esta tragedia monumental, y no es otra cosa que la exigencia a elecciones a gobernadores y alcaldes en términos de inmediatez con presión social en las calles de nuestro país con nuestra gente, lo demás es paja, y nuestro pueblo está cansado precisamente de comer gamelote.

En esa decisión histórica nos organizamos y ya estamos en toda la geografía nacional, hablándole a nuestras bases, a nuestros amigos, a nuestros simpatizantes y a nuestro pueblo, de esta salida. Estamos seguros que en unas elecciones a gobernadores y alcaldes, la paliza que va a recibir el madurismo es brutal, y por eso tanto mingoneo y obstáculo para cumplir con un proceso electoral que está en mora y para cumplir con un derecho político de nuestro pueblo.

Nosotros no vamos a ir a un diálogo si las reglas del juego siguen siendo las mismas, porque sería un error garrafal que nuestro pueblo ni la historia no los perdonaría. Porque Maduro a través del diálogo quiere ganar tiempo para mantenerse en el poder de manera autócrata, pero el hambre y la calamidad de nuestro pueblo no puede esperar, porque serían muy pocos los que sobrevivan a esta revolución, si se les permite más continuidad en el poder.

Así que menos paja y más acción, es lo que nos reclama nuestro pueblo y es precisamente lo que vamos a hacer. En unidad y tomando las decisiones más acertadas para el país, podremos salir de esta tragedia, y darle paso a un nuevo modelo político democrático y de verdadera inclusión.

Andrés Eloy Camejo

Diputado a la Asamblea Nacional

Acción Democrática

@AndresECE