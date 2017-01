Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 25, 2017 12:08 pm

El presidente de la Comisión de Cultos y Regímenes Penitenciarios, el diputado Richard Blanco, denunció que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) se encuentra siguiéndolos, mientras se trasladan al estado Guárico, donde tienen previsto realizar una sesión en la cárcel 26 de Julio.

“Estamos cruzando la encrucijada, advertimos que estamos siendo seguidos por el Sebin, así como también hordas adeptas al gobierno regional del estado Guárico tienen trancado los accesos para someter la caravana de diputados que van a visitar a un hermano que esta secuestrado por el régimen”, dijo Blanco.

Asimismo, recalcó que “tengan la seguridad que aquellos que siendo gobierno han violentado la constitución le vamos a aplicar todo el peso de la Ley”.

“Gilber, no puede estar preso, él es ejemplo de una persona que aunque cometió algunos delitos se reinsertó en la sociedad (…) no ha cometido ningún delito, reclamamos con voz fuerte su libertad, estamos hablando de un diputado que no debe estar preso”, agregó el dirigente de Alianza a un Bravo Pueblo.

Grupos violentos pretenden interrumpir acceso a los diputados a San Juan de los Morros en Guárico. No nos dejaremos amedrentar #25Ene pic.twitter.com/klPjxLKgaG — Dip.Richard Blanco (@RichardBlancoOf) 25 de enero de 2017