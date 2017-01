Ene 25, 2017 7:23 am

El presidente Donald Trump firmará órdenes ejecutivas a partir del miércoles para restringir el ingreso de refugiados, de migrantes y el otorgamiento de visas, informaron medios estadounidenses.

Se espera que Trump hable el miércoles a los empleados del Departamento de Seguridad Interior, que tiene a cargo la inmigración, y firme órdenes sobre refugiados y seguridad nacional, según The Washington Post y CNN.

“Planeamos gran día para SEGURIDAD NACIONAL. Entre muchas otras cosas, construiremos el muro!” tuiteó el presidente.

Durante la campaña electoral, Trump prometió construir un muro en la porosa frontera con México, así como endurecer la postura del gobierno hacia los inmigrantes. También instó a cerrar las fronteras de Estados Unidos a los musulmanes.

AFP

Big day planned on NATIONAL SECURITY tomorrow. Among many other things, we will build the wall!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de enero de 2017