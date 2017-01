Publicado en: Actualidad, Regionales

Ene 26, 2017 3:40 pm

Este jueves, el gobernador Henrique Capriles denunció que motivado a la crisis por la que atraviesa el país, la operatividad de la flota de vehículos utilizados por Bomberos de Miranda haya disminuido en 60%.

Nota de prensa

“Cada vez son más los vehículos paralizados por la falta de repuestos, producto de un modelo fracasado que destruyó la producción nacional. Sin embargo, nuestro país tiene todo para impulsar el aparato productivo para que se puedan fabricar los cauchos, baterías y demás repuestos que requieren nuestras flotas. En Miranda tuvimos la flota de ambulancia más grande de Venezuela, pero actualmente solo 40% están operativas por esa misma situación. Un viceministro dijo que ante la falta de repuestos compráramos los repuestos en Mercado Libre, qué irresponsable”, dijo

Asimismo, rechazó que los efectivos de los organismos de seguridad de la entidad, bomberos y policías, sean los “peores” pagados de América Latina.

“Cuánto gana un bombero en Venezuela en comparación con uno de Colombia o Ecuador, cuánto le cuesta la canasta alimentaria en Colombia y cuánto le puede costar a un bombero venezolano cubrir la canasta alimentaria en Venezuela. Una quincena a un Teniente Coronel, con los descuentos le viene quedando como 40 mil bolívares, cómo vive una persona que gane 40 mil bolívares al mes. En el país no puede haber instituciones de primera y de segunda; un soldado no es más importante que un bombero. La crisis llegó a los cuerpos de seguridad. Esto es una razón más para luchar, porque en un país con las mayores reservas petroleras del mundo, los bomberos, no pueden pasar trabajo cuando ofrecen sus servicios”.

Ascensos

En un acto realizado en la estación de bomberos “Generalísimo Francisco de Miranda”, ubicada en Guatire, municipio Zamora, el gobernador Capriles, ascendió a 276 funcionarios bomberiles, entre jerarquías de Suboficiales y Clases.

“Tenemos un cuerpo de bomberos que trabaja con mucho esfuerzo. Van a venir tiempos mejores, no sólo para ustedes, sino para todos los demás funcionarios. Estoy convencido de que si algo caracteriza a un bombero es su deseo de dar y servir, poniendo incluso en riesgo su propia seguridad. Ustedes encarnan la esperanza, la solidaridad, el esfuerzo y el compromiso. Son ejemplo y motivación”, dijo.

Informó que entre los ascendidos se encuentran 32 tenientes, 42 sargentos mayores, 23 sargentos primero, 10 sargentos segundo, 17 cabos primero, 53 cabos segundo y 99 distinguidos. Detalló que actualmente los mirandinos cuentan con mil 547 funcionarios capacitados que laboran en 16 estaciones distribuidas en las seis regiones de la entidad.

“En esta oportunidad, los ascensos son por ‘punto de honor’, es decir, que no responden a un proceso regular de ascensos, sino que se sustentan en el artículo 22 del reglamento interno de ascensos de los bomberos del Instituto Autónomo del Cuerpo de Bomberos del estado Miranda”, indicó.

El Mandatario regional precisó que en los meses de mayo (aniversario de la Unificación del Cuerpo de Bomberos) o agosto (Día Nacional del Bombero) otorgará alrededor de 450 ascensos por concurso, es decir, aquellos que corresponden a las condiciones exigidas en el reglamento interno de ascensos. “Con el acto de hoy hemos otorgado un total de 2 mil 900 ascensos, 2 mil 581 entre 2010 y 2015, 43 el miércoles 18 de enero y 276 ascendidos en el día de hoy”.