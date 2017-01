Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 26, 2017 3:54 pm

La alcaldesa chavista Zobeida El Hinnaqui, denunció que sufre una persecución por parte del gobernador del estado Guárico, Ramón Rodríguez Chacín.

“Presidente @NicolasMaduro, soy una alcaldesa del @PartidoPSUV. ¿Hasta cuándo @Rerchacin me atropella? Pido justicia”, escribió la funcionaria a través de su cuenta en Twitter.

En efecto, El Hinnaqui expresó su rechazo a un artículo publicado en un periódico que –aseguró- pertenece a Rodríguez Chacín.

“¿Por qué no sacan las fotos de Guardatinajas que asfalté? ¡Vicarios, Mereya! Presidente @NicolasMaduro, soy víctima de una persecución”, publicó.

En ese sentido, agregó que lo que dice el artículo “es una mentira y un atropello más de Rodríguez Chacín”, por lo que le solicitó a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello dirigirse a la entidad para que “conozcan la verdad”.

“Hay un alcalde paralelo. No me aprueban presupuesto, me persiguen, no me dejan trabajar (…) ¿Qué pasa en Guárico?”, dijo.

Hermano detenido

El 30 de junio del año pasado fue detenido Omar El Hinnaqui, que era director general de la Alcaldía del Municipio Miranda y es hermano de Zobeida El Hinnaqui.

Presuntamente tiene responsabilidad en el asesinato de Ramón Barreto, exdiputado por el Consejo Legislativo en Calabozo, y de su esposa, Digni Díaz.

Sobre este hecho se pronunció en julio el gobernador Ramón Rodríguez Chacín. Explicó que el caso ya estaba resuelto policialmente y que conocía cuánto había pagado el autor intelectual.

Sobre la alcaldesa indicó que su residencia había sido allanada y que ahí se encontraron evidencias importantes, sin embargo, no fue vinculada con el caso.

Chacín también advirtió que se descubrió un manejo irregular de los Comités Locales de Abastecimiento en Calabozo, programa de gobierno del que estaba encargado Omar El Hinnaqui.

“La comida para el pueblo también está entre los delitos. Hay pruebas de que estaban siendo sustraídos con fines perversos, comercializando y llevando a otros estados”, dijo el mandatario regional.

Con información de El Nacional