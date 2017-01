Publicado en: Actualidad, Deportes

Ene 26, 2017

El parapentista venezolano Allly Palencia volvió a brillar en el exterior al conseguir un título de manera brillante en el Open de Colombia de la modalidad que cerró el pasado fin de semana.

Palencia labró su estupenda victoria en un evento de categoría FAI 2 que contó con la presencia de 135 pilotos en presentación de Alemania, Canadá, Eslovaquia, Perú, Hungría, Suiza, Ecuador, Francia, Polonia, Noruega, Estados Unidos, Holanda, Islandia, Chile, España, Argentina, Brasil, Suecia, Gran Bretaña, Ucrania, Rusia, República Dominicana, Venezuela y los anfitriones de Colombia.

Todos ellos se reunieron a partir del 14 de enero pasado en la localidad de Roldanillo, cerca de Cali en el Valle del Cauca.

El criollo logró solventar un primer día de vuelo complicado y a partir de la tercera manga oficial se puso a liderar la prueba que contó con un excelente nivel de competencia.

El Open de Colombia de Parapente tenía previsto un total de siete mangas, de las cuales se disputaron cuatro y las restantes no pudieron realizarse por el mal clima.

“El primer día cometí un error en el último waypoint (baliza), lo cual me costó el 14° puesto. Pero me recuperé el segundo día ya que fuimos sólo dos los pilotos los que hicimos gol, es decir, todo el recorrido. Esto me colocó en muy buena posición, tanto mental como en la competencia “, explicó el venezolano quien reside en Ecuador y que el año pasado logró podio en tres eventos internacionales en los que vio acción. Dos en Ecuador y uno en la propia Colombia.

Esa primera manga oficial, la de arranque del Open y en distancia de 57 kilómetros la ganó Juan Ospina, representando a Alemania. Palencia llegó en posiciones secundarias (puesto 14).

La recuperación vino de inmediato. En el segundo heat oficial de la competencia colombiana escoltó al ganador, el propio Ospina.

“La estrategia fue tratar de ganar una manga -lo cual hice el tercer día-y siempre volar con el grupo de cabeza, tratando siempre de terminar en los primeros cinco puestos”, aclaró Palencia desde suelo meridional a donde ya llegó para seguir con sus labores profesionales relacionadas con la industria petrolera.

El criollo logró la participación gracias al apoyo del Grupo Viennatone, PDVSA Ecuador y GPG Services, aliados que siempre lo han apoyado y permitido su presencia en los grandes eventos del parapente internacional y mundial.

Y la remontada del venezolano hasta el primer lugar del podio del Open de Colombia se confirmó en el tercer día oficial de vuelos, la tercera manga que se disputó el pasado viernes y en distancia de 65,4 kilómetros para alcanzar la meta.

Allí llegó por delante del peruano Frank Schilter y el eslovaco Stefan Vyparina.

Con la victoria parcial pasó a liderar la competencia con 2.481 puntos, apenas 40 por encima de Ernesto Hinestroza (Alemania).

“Lideré sólo después de la tercera manga. El cuarto día se definió todo. Tenía una pequeña ventaja pero muy mínima. Tuve que concentrarme demasiado para no perderla”, explicó sobre el desenlace dela competencia.

Y en el heat de cierre, aguantó las acometidas de sus rivales y con el cuarto puesto de la manga ganada por el húngaro Pak Takats, y con los puntos obtenidos en la distancia de 65,9 kilómetros, pudo alzarse con el triunfo en la general y el título de la prueba. Palencia le rindió un tributo al cantante “Memo” Morales, fallecido a fines de año pasado y de quien es fiel seguidor.

El criollo vendrá al país el venidero mes para participar en el Open de Trujillo que se disputa anualmente en Torococo. Su aspiración es hacer un buen evento local para ver si logra clasificar al Campeonato Mundial de Parapente por equipos que se va a disputar en Italia (Julio). En su agenda también aparece la presencia en la Copa del Mundo de Parapente la cual se disputará en Ecuador en octubre.

Clasificación final Open Internacional de Colombia de Parapente

Puesto Puntos

1 Allly Palencia (VEN) 3.451

2 Ernesto Hinestroza (ALE) 3.414

3 Pal Takats (HUN) 3.397

4 Juan Carlos Morán (ECU) 3.355

5 Oscar Yesid Alvarez (COL) 3.347

6 Ronny Geijsen (HOL) 3.329

7 Michal Hammel (EEUU) 3.153

8 Julián Andrés Carreño (COL) 3.108

9 Cristian Agudelo (COL) 3.068

10 Juan Ospina (GBR) 2.498