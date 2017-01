Publicado en: Opinión

Ene 26, 2017 10:25 pm

Seguimos teniendo un país, con dos visiones, fuertemente enfrentadas. En estos 18 años, falsamente “revolucionarios”, el único sector que ha sido favorecido es el BANCARIO. El gobierno sigue teniendo ventajas. El pueblo en las provincias, es de memoria frágil y eso también conspira contra un cambio en el país. El cuarto de Guerra del gobierno produce eventos, uno tras otro, que no permite al ciudadano detenerse a analizar. Cada situación es peor que otra y cuando no es así, la gente “agradece” y obvia que antes no existía esa complicación. Ya se olvidaron por ejemplo, la penosa crisis eléctrica, del agua, entre otros.

El País está en ruina económica, política y social. Muchos consideran que la crisis política ha impedido que la economía mejore. Lo cierto es que la caída del gobierno es originada por la CRISIS ECONOMICA. Mientras la gente se metía la mano en los bolsillos y podía comprar, viajar, gastar, el chavismo ganaba elecciones, no obstante que errores y abusos políticos ha cometido desde el primer día. Se empezó por dar un golpe de estado, derogando ilegalmente la constitución del 61 y no paso nada. Por tener una economía en ruinas, el gobierno tiene perdida la pelea electoral. No obstante siguen en gobierno y paradójicamente hablando de “inclusión”.

MILITARES PIEDRA ANGULAR DEL GOBIERNO

La fortaleza del gobierno no es el apoyo “popular”, sino el “militar”. Maduro, en pleno ejercicio de esta situación, desafía todo. Para asegurarse de esta condición, se vio obligado a ceder espacios de gobierno a la “elite militar”. Manejan la alimentación, la minería, el petróleo, las viviendas, etcétera y sin contraloría. 12 gobernadores militares y otros tantos de Alcaldes.

CONTROL FERREO

Maduro mantiene además, una estructura clientelar en bolívares, al fin y al cabo él tiene la “maquinita” para hacer el dinero que necesita, aunque no tenga el respaldo en reservas. Quizá por eso había que sacar a Merentes. Ante esto seguirán entregando tarjetas o carnet como dinero plástico. Aumenta la inflación. Aumento los sueldos.

Pronto se anunciará el establecimiento del Estado socialista y este año, terminará de apoderarse de la estructura de servicios alimentarios del país. Lo hará SORPRESIVAMENTE, sin avisar y entonces aumentará el control político sobre la población.

Este panorama político en Venezuela, es malo, tenebroso, casi terrorífico pero es REAL.

SIN REVOLUCION PERO CON PODER

Una REVOLUCION es para avanzar, para dar una vuelta. Etimológicamente para producir una REVUELTA. Para un CAMBIO PROFUNDO y rápido. Eso no sucedió en Venezuela, en un sentido positivo para las grandes mayorías, que como en 1998, sienten que esas estructuras no representan la voluntad de cambio que ofrecieron.

Me preguntan ¿El país está peor que cuando llegó Chávez?

Sin ver números ni revisar obras, puedo asegurar que la sensación es exactamente la misma y quizá más intensa porque la gente no tiene como drenar.

Los militares y los chavistas han demostrado que son EXCELENTES MALOS ADMINISTRADORES.

SI SON TAN MALOS: PORQUE SIGUEN EN EL PODER

La explicación es simple. La oposición no ha estado a la altura del compromiso. A diferencia de otras oposiciones en el mundo, nunca han jugado arriesgando físico sino calculando “costos-beneficios”.

No participar en el proceso del 2005, permitió que unos magistrados y unos rectores se perpetuaran en el poder del TSJ y del CNE, que esta AN no supo enfrentar en el 2016.

Además, en 18 años dizque revolucionarios, no han destruido la BOVEDA DEL MIEDO. Esta por el contrario se hace más grande.

Mi compañero de Trabajo Gervis Medina define la BOVEDAD DEL MIEDO en estos términos: “…“¿Por qué? no cae el Partido de Gobierno, repudiado en su régimen imperante por los propios partidistas. La respuesta más fácil es que se mantiene unido por medios coercitivos. En verdad el sistema se sostiene en pie, y no cae “por la bóveda del miedo”. Verticalmente hablando el sistema se apoya sobre una cadena fuertemente jerarquizada de Ministros, Administradores, Supervisores, y por supuesto militares en función pública, cada uno de los cuales son responsables a su nivel de las desviaciones de sus subordinados y así sigue la cadena desde el comienzo hasta el final, en resumen corrupción e impunidad, para crear el caos”. Si a esta bóveda del miedo le agregamos lo que brillantemente define el sicólogo social Angel Oropeza para lograr presionar al gobierno cuando dice: “…“calle” no es solo ocupar con gente metros cuadrados de asfalto, ni “presión popular” es llamar sin más a la expresión catártica de legítimas indignaciones. Para que la protesta y la presión social tengan el éxito que de ellas se espera, se requiere dotarlas de tres componentes esenciales: organización, disciplina y direccionalidad política”, luego entendemos parte de las razones por las cuales, los chavistas, a pesar de tener el peor gobierno de la historia desde Guaicaipuro hasta el presente, se mantienen gobernando.

La desesperanza aumenta. ¿Atrapados y sin salidas? Estados Unidos se puso lejos con la llegada de Trump. La xenofobia aumenta en Europa y en muchas partes de latinoamerica.

El problema para los chavistas es que este escenario, hace que NO HAYA LEALTAD EN EL VOTO. Te llevó y votas por otro. Ellos no saben GOBERNAR y esa es la consecuencia lógica. Ellos saben defenderse. POR AHORA No habrá elecciones…a menos que los errores de la MUD sigan aumentando y sigan divididos.

REGION CAPITAL

ENSEÑANZA Si algo han demostrado los “engendros” de Chávez, es que no son como él. Y las amenazas las cumplen. La transición es solo un escenario. Posible siempre y cuando el dueño del circo, definido ut-supra, encuentre mejores perspectivas. De lo contrario es una quimera.

DIALOGO A mi juicio se tiene un mal enfoque sobre el mismo. Grave o malo, es el único escenario factible. En meses anteriores Lilian Tintori declaró en una entrevista en un canal, que Leopoldo estaba ganado a “negociar” con el gobierno. Sabemos que él no lo haría renunciando a sus valores, pero eso demuestra que el “dialogo” fue aprobado por todos los sectores y que el error fue “entregarse” antes de ver. Esto además CONFIRMA lo que en nuestras columnas hemos sostenido: Leopoldo es un preso de la MUD y el día que entienda esto, empezará el camino de su libertad. CUIDADO, si muchos dentro de su partido tampoco desean la libertad del que para mí, es el Líder de Venezuela.

OPINADORES Y COLUMNISTAS CARAQUEÑOS En un ejercicio más del centralismo intelectual, insisten en señalar a medias, los diputados que faltaron a la sesión donde se designarían los miembros del CNE. Sesión que de paso, ciertamente, no cambiaría nada y eso no se dice. Creo que UNT tiene mucho que explicar, al igual que VP, AD y PJ.

CONFIRMADO Como lo señalamos en nuestra columna del lunes (antes que lo anunciará Ismael García), es falso el documento atribuido al General Raúl Baduel.

Saludos a mis lectores en el exterior: Erik Vd Einder en Holanda. Mil Gracias.

DELTA AMACURO

VISITA El dirigente MUD Wilfredo Rodríguez nos informa que atendiendo el llamado del secretario general de Sunepsas realizó una visita a la cocina del hospital Dr Luis Razetti, y evidenciaron las graves condiciones en la que se encuentra el lugar. No hay comida para los pacientes, médicos, enfermeros, planteros, radiólogos y laboratoristas que trabajan las 24 horas del día y cuando les llevan los alimentos para prepararlos están podridos o en malas condiciones, no tienen artículos de limpieza, el agua para los alimentos tiene color amarillo, la cocina deteriorada, y para rematar el lugar lo tienen de depósito de medicinas.

GRAVE: Muertes por paludismo en El Delta del Orinoco. Denuncia José González, Coordinador de esa importante región del Movimiento Ecológico. Esta enfermedad reaparece cuando estaba erradicada en nuestro país. Los equipos de fumigación, están dañados desde hace mucho tiempo.

NUEVA ESPARTA

LA BODA DE LA HIJA DEL GENERAL

El “bonche” del año: La lista de 600 invitados, nos preguntamos ¿Incluiría a Maduro? Miles de dólares se gastaran en este evento, que promete no envidiarle nada a otra famosa BODA REAL, aunque esta es de una “BOLA E RIAL”. Probablemente sea el novio quien éste pagando todo, porque con el sueldo de un GENERAL, aunque sea EN JEFE y Gobernador, no alcanzaría ni para la primera ronda de “canapés” hechos por un Chef Francés traído especialmente para este acontecimiento, que generara muchos beneficios a la isla.

SUCRE

Gobernador y ALCALDE SE VAN

Nombraron como secretario general de gobierno, en la gobernación, al diputado de la AN Edwin Rojas. Y se rumora que pasará a ser gobernador encargado. Es casi lógico, nadie deja una curul donde estará seguro 5 años, sin obtener un beneficio. El alcalde David, del que no se oyen muy buenos comentarios, lo nombrarán embajador de Venezuela en Arabia Saudita. Quedaría encargada de la alcaldía, la presidenta de la cámara municipal y esposa del exgobernador de Sucre Enrique Maestre, la concejala Alejandra Vallejo de Maestre.

ZULIA

DOS MARCHAS

Increíble. Una Guerra política sin cuartel existe en el estado electoralmente más importante y nadie de la MUD Nacional interviene. La MUD, tiene una organización paralela llamada UNIDAD DEMOCRATICA. Declaran separado. Marchan separado. Ellos garantizan la UNIDAD pero nadie les cree el cuento.

MAL QUEDO TOMAS GUANIPA Cuando declaró acompañado de varios partidos: PJ,VP, COPEI, GENTE EMERGENTE, VENTE, entre otros, que la Alcaldesa Eveling Trejo de Rosales ha “guardado silencio cómplice”, con la detención de dos concejales de Maracaibo. Eso fue aplaudido a rabiar por todos los que le acompañaron en esa rueda de prensa. La FALSEDAD se demostró cuando declaraciones ofrecidas a la prensa, el 19 de enero del 2017, muestran que la Alcaldesa exigió su libertad y la de todos los presos políticos, haciendo énfasis en la de los concejales aludidos. Seguramente Tomás fue mal informado.

SERIO Planteamiento del líder de Pasión Por Maracaibo Carlos Alaimo, sobre el triste espectáculo que dan estos dos sectores. El remate es que Carlos Alaimo ripostó que el Zulia merece algo más que ROSALES, GUANIPA y ARIAS.

ANOTENLO: El Toto Márquez, Alcalde de Machiques, es el elegido por AD para pelearse la candidatura a la Gobernación. Tiene montada ya estructuras en todo el sur del lago, Cabimas, Miranda, Lagunillas, Valmore Rodríguez, Baralt, Jesús Enrique Lossada y La Cañada. Con buena presencia en San Francisco, Mara y Guajira. Su gran problema es Maracaibo. Necesita tener buenos candidatos a Alcaldes en todos los municipios, porque eso le permitirá enfrentar las aspiraciones de los Rosales. UNT, tiene serios problemas en algunos municipios, aunque quizá Manuel Rosales haya entendido que no puede privilegiar la amistad (en algunos casos caprichos), por encima de la capacidad. AD, tiene buenos candidatos a Alcaldes en Cabimas, Lagunillas, Baralt, San Francisco, Jesús Enrique Lossada, La Villa y Machiques.

SUCRE: Expulsan a la Concejala de AD, por violar línea del partido. Lo advertimos en esta columna y el CES actúo conforme lo esperábamos. ¿La recibirá en su seno el Alcalde Franka? Esperaremos.

ARIAS sigue encerrado en el dilema: No es ni cree en el comunismo pero si en el proyecto bolivariano. ¿Qué hacer? La respuesta depende de otros que tienen la misma inquietud.

