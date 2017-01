Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 26, 2017 3:20 pm

Este jueves, durante un acto de ascensos y jubilación a funcionarios bomberiles de Miranda, el gobernador Henrique Capriles calificó como un “monólogo”, el diálogo que el Gobierno pretende sostener con sectores de la oposición agrupados en la Mesa de la Unidad Democrática.

Nota de prensa

“Una cosa es el diálogo en el que creemos los venezolanos y otra cosa es para el gobierno. Si no se hace lo que ellos quieren no se hace nada. Para estos señores del gobierno el diálogo es un monólogo, o se hace lo que ellos quieren o no se hace nada. El diálogo tendrá frutos cuando escuchen la voz del pueblo, mientras eso no pase es simplemente una acción inútil”, dijo.

Cuestionó que Maduro celebre que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac) apoye el diálogo, cuando su gobierno no ha cumplido ninguno de los acuerdos establecidos en el primer encuentro.

“Allá está Maduro en la cumbre del Celac intentando decir que los países del Caribe apoyan este diálogo. Allí habla de unos acuerdos y compromisos. ¿De qué acuerdos habla si no han cumplido nada? No tenemos garantía de que ahora si van a cumplir algo. Ahí no se va a debatir sobre los problemas del país y mucho menos se plantea soluciones. Los problemas de los venezolanos debemos resolverlos nosotros mismos en el país. La situación del país cada día está peor. Ni la inflación ni la inseguridad esperan a ver qué pasa con el diálogo”, expresó.

Capriles reiteró que para salir de la crisis política en la que está sumergido el país, se debe seguir luchando para que el CNE fije un calendario electoral. “Con el cambio político vendrá la solución a la crisis, para así cambiar también el panorama económico y social, para que los venezolanos vayan al mercado y vean los anaqueles llenos de productos nacionales, y se empiece a ver cómo la gente recuperará su poder adquisitivo. Lo que quiere la mayoría de los venezolanos es que haya elecciones. El país quiere elecciones, el problema es que no hay ningún tipo de elecciones convocadas”.

Asimismo, el Mandatario regional lamentó que Venezuela, el país con las reservas más grandes de petróleo, sea el país más corrupto de Latinoamérica. “Que Venezuela sea el país más corrupto de la región no es culpa nuestra, es culpa de una cúpula corrupta y podrida. Utilizaron el tema del petróleo para lavarse las manos, porque cuando tuvimos la mayor bonanza petrolera no se hizo nada. Tuvimos la mayor bonanza petrolera de la historia y ese dinero también se lo robaron, como se han robado todo. Estas son más razones para seguir luchando por el cambio que debe darse en Venezuela”.