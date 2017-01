Publicado en: Actualidad, Nacionales

El diputado a la Asamblea Nacional y Jefe de la Delegación venezolana al Parlamento del MERCOSUR (Parlasur), Eudoro González, en el marco de su intervención en la sesión plenaria del parlamento venezolano del día de hoy realizada en la Parroquia Petare, presentó el proyecto de acuerdo con motivo del rechazo al comunicado de la Cancillería Rusa por considerarlo injerencista.

González explicó que “queremos con este acuerdo, recordarle al gobierno de la Federación de Rusia, ante sus declaraciones expresamente injerencistas, que la Asamblea Nacional es un poder independiente y legítimamente constituido y como tal merece respeto, no solo la institución sino también sus miembros, electos por una mayoría abrumadora de venezolanos que los respaldó”.

En ese sentido, el parlamentario por Primero Justicia, fue enfático en señalar que “les dejamos claro que nuestra agenda nunca ha sido la de generar caos o violencia. Nuestra agenda es clara: queremos elecciones, queremos que los venezolanos hablen con su voto. Que se respete la Constitución y se convoquen a elecciones. La Federación de Rusia habla de diálogo pero fue el gobierno el que puso la piedra de tranca: no liberó presos políticos, no abrió canal humanitario y no permitieron elecciones”.

Finalmente, el diputado Eudoro González, ratificó que la Federación de Rusia debe tener en cuenta que todos los acuerdos o tratados que firme con el gobierno nacional son ilegales si no los aprueba la AN.

