Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 26, 2017 10:35 am

El diputado a la Asamblea Nacional y coordinador de Voluntad Popular en el estado Táchira, Sergio Vergara, indicó que después de tanto suplicar, al ex parlamentario Ricardo Sanguino lo premiaron sacándolo del Legislativo para la presidencia del Banco Central de Venezuela.

Vergara indicó que “a Ricardo Sanguino le dieron su premio y logró que lo sacaran del Parlamento Nacional para el gabinete por jalar tanto, negar la crisis que nos embarga porque la revolución fracasó, y eso es algo que no quieren reconocer”.

En ese sentido, el también miembro de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico, aseguró que “seguiremos teniendo un Banco Central rojo, más rojo que nunca, con una persona al frente que no está capacitada para ejercer una política fiscal, monetaria y cambiaria, que permita salir del atraso en que estamos. Sencillamente Sanguino ha sido premiado por jalarle a Nicolás Maduro, a la revolución y por estar ahí guindado todos estos años, haciendo lo que le piden que haga, así vaya en contra de lo que piensa”.

Asimismo, el parlamentario por la tolda naranja, fue enfático en señalar que “la autonomía que quisimos darle hace un año al BCV, a través de la sanción de una ley que permitiera que regresara la transparencia a un organismo que ha sido manejado a discreción del Ejecutivo Nacional, sin que se establezcan los controles que competen a la AN, no se puede consolidar, ya que evidentemente el nuevo presidente seguirá siendo complaciente con los caprichos del gobierno, ya que no tendrá ninguna libertad para tomar decisiones”.

Finalmente, el diputado Sergio Vergara comunicó que seguirán adelante en su función contralora y fiscalizadora al Banco Central de Venezuela pese a los impedimentos del Tribunal Supremo de Justicia y el Ejecutivo Nacional.

Nota de prensa