Vicente Bello aseguró que hasta este momento no existe en el Consejo Nacional Electoral (CNE) impugnación alguna contra la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y que, en su opinión, hasta que no se defina qué pasará con el proceso de diálogo el ente electoral no convocará a elecciones regionales ni a la renovación de los partidos políticos.

En declaraciones a Prensa Unidad Venezuela, Bello rechazó los señalamientos hechos por Diosdado Cabello y Francisco Ameliach relativos a que sobre la Unidad Democrática pesa una impugnación por supuesto fraude durante el proceso para activar el referendo revocatorio.

“Esa impugnación no existe ante el CNE, allí no se está procesando nada de eso”, aseguró el representante de la Unidad ante el CNE.

Sobre la renovación de las organizaciones políticas, informó que hasta ahora el organismo comicial solo publicó a principios de 2016 un aviso solicitando a los partidos que enviaran los nombres de sus autoridades, pero no hizo el siguiente paso, que era publicar otro aviso con el cronograma y los sitios donde se debía llevar a los militantes.

En su opinión, las autoridades del CNE no han dado a conocer el cronograma de esa renovación ni el de las elecciones a la espera de lo que ocurra con el proceso de diálogo.

“El CNE no ha tomado ninguna decisión porque está esperando ver cómo avanza la mesa de diálogo, porque ambos temas están en la lista que analizan. El CNE está esperando que eso se aclare, si avanza o no”, manifestó.

Recordó que salvo la MUD, el PSUV, Gente y Puente, el resto de los partidos políticos deben renovarse de acuerdo con las sentencias del año pasado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Una de ellas establece que deben pasar por ese trámite todas las organizaciones que no llegaron a 1% de la votación en las elecciones de diciembre de 2015, y la otra agrega que también deben hacerlo las que en los comicios de 2013, 2014 y 2015 no usaron sus tarjetas.

Cabe recordar que para los efectos del CNE, la MUD es un partido político que cumplió con esos requisitos.

Sin embargo, las 15 organizaciones políticas que la integran sí deben renovarse, para poder ser reconocidas por el ente electoral como tales y, por ende, poder postular candidatos a futuros comicios. Esto porque en las últimas elecciones realizadas no usaron sus tarjetas sino que usaron la de la MUD.

Aun cuando se esperaba que este jueves se efectuara el directorio para evaluar, entre otras cosas, la petición de la Unidad Democrática de convocar las elecciones regionales, hasta las 5 pm esa reunión no había ocurrido.