Publicado en: Curiosidades, Titulares

Ene 26, 2017 9:48 pm

Dave Crosby y su hija de 4 años, Claire, protagonizan uno de los videos más encantadores que puedes ver en Youtube, cuando cantan juntos You’ve Got A Friend In Me de Randy Newman, canción emblema de la película Toy Story.

La forma en que el dúo interpreta la canción te iluminará el día, sentirás que el mundo es fantástico y que no estas sola en él, algo muy útil para esos momentos cargados de melancolía. También hay que decirlo, el video es maravilloso porque Claire es una ternura y la forma en que su papá la mira ¡es para derretirse!

Claire y su familia ya son conocidos en las redes porque tienen su propio canal de Youtubellamado Claire and the Crosbys, en donde comparten las mejores interpretaciones de esta pequeña de 4 años.

Nota tomada de Okchicas