Ene 26, 2017 10:17 pm

Si te haces millonario,

¿Eres un oligarca burgués contrarrevolucionario o

ayudas a tu familia y a tu país?

¿Crees que si alguien se hace rico es porque explota a los pobres?, ¿Qué si es dueño de una fábrica está explotando a los obreros?, ¿Qué si es dueño de una tienda está especulando a los clientes? Esto puede ser verdad en algunos casos, pero… basta de complejos, NO GENERALICEMOS.

Mientras más millonario, más explotador, mas enemigo de la sociedad y sólo merece que el pueblo le ahorque en una plaza pública ?????.

Estas son frases que algunos profesores frustrados, llenos resentimientos, de complejos y de odio, tratan de enseñar en las escuelas y en las universidades. También las repiten como loros los políticos de baja calaña que solo buscan contagiar esos complejos y resentimientos para así captar votos en la gente humilde. A todos ellos poco les importa a que hace más de doscientos años un señor llamado Adam Smith descifró el misterio del intercambio voluntario, es decir el comercio, demostrando que es el mejor y único mecanismo para lograr la prosperidad de los ciudadanos, de la sociedad, de los pueblos.

¿Dudas?

Si tienes dudas solo compara dónde vive mejor un maestro, un policía, un empleado público o un ciudadano común.

1- En países con gobernantes todo-poderosos que se toman para ellos el control de todo o

2- En países donde hay libertad de comercio e incentivos a la inversión individual y colectiva, en donde se promueve el emprendimiento y la iniciativa de cada quien y la generación de riqueza. ¿Dónde te gustaría vivir?

Piénsalo bien y saca tus propias conclusiones:

Nadie puede escoger nacer rico o pobre, y si no se nace rico sólo hay dos formas de hacerse rico: Robando o vendiendo. La primera significa un intercambio NO voluntario. Sales a la calle, pistola en mano, esperas a una pobre victima en la esquina, la amenazas de muerte para que te de la cartera y el celular. Si no quieres ser un delincuente sigue leyendo que hay otra forma de hacerse rico:

La segunda forma de hacerse rico es a través del comercio. Eso significa que debes producir y ofrecer algo que a los otros les guste y que estén dispuestos a pagar su precio. Si logras fabricar u ofrecer productos o servicios que gusten, sencillamente, vas a vender mucho y si vendes mucho, poco a poco, gracias a tu iniciativa y a tu esfuerzo estarás haciéndote rico. Tu producto o servicio ha sido capaz de satisfacer los gustos, necesidades o caprichos de otras personas, tus clientes. No le pones una pistola en la cabeza a nadie para que le compren, todos lo hacen voluntariamente. En otras palabras, estás obteniendo ganancias sanas, perfectamente lícitas y legítimas. Es tu derecho, y también su deber, progresar en la vida.

Nadie debe criticarte por el hecho de ganar mucho dinero. Cierto que la gente de ideas socialistas, esos resentidos y acomplejados querrán quemarte vivo, pero es por envidia o porque no entienden la lógica de la riqueza. No se dan cuenta, no les interesa darse cuenta que tu (o cualquier otro) al ganar mucho dinero están ayudando y haciendo felices a mucha gente: Satisfacen necesidades a otras personas, a los que le compran sus productos(tus clientes),a los trabajadores que los fabrican, a los que lo empacan, a los que lo transportan, a los que hacen las máquinas y vehículos que utilizas, etc., etc., etc. Es muy difícil ver toda la cadena de gente que se beneficia por el hecho de que tu o alguien sea un exitoso emprendedor. Se exitoso, lucha por ser exitoso y así estarás formando esas cadenas de beneficios y serás un benefactor de tu comunidad.

Lamentablemente los socialistas querrán desprestigiarte, te ofenderán, te llamarán oligarca, burgués y explotador, porque… “te estás pudriendo en dinero”. No entienden ni les interesa entender cómo se mueve el dinero.

Y el dinero se mueve de una forma muy simple y lógica: Si hoy tu te comes un pollo al día, cuando ganes mucho dinero no va a comerte cien pollos diarios, pero aún si te pudieras comer esos cien pollos por día, la industria del pollo estaría feliz de estar vendiendo cien pollos más al día y también se crearía otra cadena de beneficiarios, otra cadena de riqueza, si tu fueses ese fabricante exitoso que gana mucho dinero con su trabajo, ¿Qué harás con ese dinero?, seguramente ampliarás tu fábrica o tu negocio, pondrás sucursales en otras ciudades, necesitarás contratar mas trabajadores, también te harás una mejor casa para tu familia, te comprarás buenos autos o lo guardarás dinero en el banco. También pagarás mas impuestos con los cuales el Estado tiene el deber de invertir en el bienestar de tu país (Recuerda que en Venezuela de cada 100 Bs que se ganan las empresas el Estado cobra 34 Bs solo en impuesto sobre la renta). En cualquier caso, en todos los casos, estarás generando cadenas de beneficio y bienestar, es decir, cadenas de riqueza.

¿Es eso malo?

Obviamente no, cualquier cosa que hagas con ese dinero significará crear mas cadenas de beneficios. Beneficios para miles de personas. Incluso, si guardas todo el dinero en el banco, ese dinero se va a poner a la disposición de otras personas que tengan la iniciativa de fundar otras empresas y eso será bueno para todos, estarás ayudando a tu país.

Recordemos que siempre, SIEMPRE, la riqueza genera mas riqueza y así como la pobreza y la miseria generan mas miseria. José Martí, el prócer cubano, fundador del Partido Revolucionario Cubano decía: “Hacer es la mejor manera de decir” y también afirmaba: “La felicidad general de un pueblo descansa en la independencia individual de sus habitantes” frase que va en concordancia con una de Simón Bolívar: “La riqueza de un pueblo es la suma de las riquezas individuales de sus ciudadanos”. Hugo Chávez siendo candidato en 1998 afirmaba categóricamente: “Yo no soy socialista. El mundo de hoy, la América Latina que viene requiere de un salto adelante”.

De cada uno de nosotros depende dar un paso adelante, se creativo, emprende.

Frank Toro

[email protected]

Basado en artículo del Dr. Santos Reyes M. / Profesor de Economía de Universidad Autónoma Metropolitana de Ciudad de México.