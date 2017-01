Ene 26, 2017 11:03 am

Este jueves usuarios de la red social Twitter reportaron una protesta de los habitantes del sector Campo Rico en Petare, porque no han recibido la bolsa de comida que se encargaría de distribuir el Comité local de Abastecimiento y Producción (Clap).

Los vecinos del sector denuncian que hace un año entregaron una carta al responsable de los Clap, Freddy Bernal, y hasta la fecha no han recibido los alimentos ni tampoco una respuesta.

Con pancartas y trancando la avenida Francisco de Miranda a la altura de la California, reclaman su “derecho a la alimentación (…) hay hambre y no le dan respuesta a la gente de Campo Rico”, expresó una manifestante. Asimimso se refirió a que la bolsa de comida es algo que “no nos están regalando, es algo que vanos a pagar”.

7:58 am.. se produce una tranca en via la calirornia laa pwrsonas de campo rico petare. Trancan xq no le a llegado las bolsas CLAP

— Juancarlos avendaño (@juan33C) 26 de enero de 2017