Ene 26, 2017 3:48 pm

Mucha expectativa dentro y fuera del Gobierno nacional generó la asunción del nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y lo que sería su conducta en relación con el conflicto venezolano. En ese sentido, los radicales del Gobierno pretendieron jugar adelantado y trataron de establecer puentes de entendimiento con el nuevo mandatario norteamericano. Al parecer estaban pidiendo “cacao”, tal como lo dijo mi fuente. En los mensajes que enviaron pretendían establecer unas negociaciones favorables a sus intereses y así consolidar su plan “A” que es sostenerse en el poder hasta el 2018 o mucho más allá. El plan “B” sigue siendo establecer acuerdos que les permitan ceder el poder en el marco de unas condiciones favorables, sobre todo para quienes tienen cuentas pendientes con la justicia internacional o están siendo investigados por sus supuestos vínculos con el terrorismo. Las cosas iban bien antes de la toma de posesión de Trump. Había posibilidades de establecer esos acuerdos. El lobby estaba funcionando. Según mis fuentes ofrecían una entrega total al nuevo Presidente de los Estados Unidos. Pero también entregaron una serie de documentos y videos en los cuales pretendían demostrar que respetan la Constitución y los Derechos Humanos, pero adicionalmente descalificaban a la oposición con la acusación tradicional de golpista y demás yerbas aromáticas. En el material enviado por los radicales hacían mucho hincapié en acusar a Leopoldo López. No está claro el papel que en esos contactos jugó Thomas Shannon, pero dudamos que haya sido parte de los “puentes” porque éste sabe muy bien la verdad de lo que ocurre en Venezuela. Es bueno recordar que Shannon no sólo se quedaría en el nuevo gobierno, en su condición de republicano, sino que al parecer formó parte del grupo de enlace. De repente todo se enfrió. La nueva administración recibió a otros interlocutores venezolanos. Y de ahí se puede entender la afirmación hecha por el nuevo Secretario del Departamento de Estado, Rex Tillerson, al explicar que buscarían una transición a la democracia en Venezuela. Aunque es bueno aclarar que el conflicto venezolano no está entre las prioridades, sigue siendo un problema que tratarán de resolver. Cuando se habla de prioridades en el Gobierno de Estados Unidos estamos hablando de terrorismo e incursión militar. El tema venezolano lo buscarían arreglar a través de la mezcla de diplomacia y presión ¿Quién frenó los planes de los “ultras” con Donald Trump? En breve la respuesta.

EL MATEMÁTICO. Muchas hipótesis se han tejido en torno a las razones de la salida de Nelson Merentes de la Presidencia del BCV. En un primer momento se señaló que era la consecuencia del supuesto manejo personal de altas sumas de dinero en dólares y euros, por lo que se recordó aquel episodio en el cual al parecer robaron de su casa mucho efectivo en moneda extranjera. Luego se dijo que pagó los platos rotos del pésimo manejo de la salida de circulación del billete de 100 bolívares y el retraso en la llegada del nuevo cono monetario. Parece que por ahí van los tiros. La información que recibo es que el nuevo Vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, recibió la información certera sobre las verdaderas razones por las cuales los nuevos billetes se tardaron tanto en llegar, a pesar que el dinero había sido autorizado para la cancelación de la impresión de los mismos. La sorpresa fue que el dinero presuntamente no llegó a tiempo a manos de los fabricantes del papel moneda en Europa, sino que estaba en proceso de “engorde” a 21 días. El Aissami se molestó y actuó ¿El dinero lo estaba engordando Merentes? No sé, pero por lo menos él fue quien salió del cargo. Ahí está la verdadera conspiración contra la llegada del cono monetario y no se trataba de nada de lo que señaló el Presidente.

MÁS CONTROL. El Gobierno sigue trabajando para salir de sus apuros políticos, aunque el deterioro social y económico sea muy grave. El Carnet de la Patria cuyo registro recién comenzó, es un nuevo mecanismo de control social y político, tal como analizamos esta semana en VyR (LEA: http://verdadesyrumores.com/alerta-carnet-de-la-patria-nuevo-mecanismo-de-control-social-y-politico/). En principio no hay suficiente información sobre los supuestos beneficios del carnet, pero eso es parte de la estrategia para llamar la atención de los venezolanos. La intencionalidad real es actualizar la base de datos que tiene el Gobierno con los nombres, direcciones y teléfonos de todo aquel que haya recibido y siga recibiendo algún beneficio oficial, para utilizar esa información en las campañas electorales por venir y así presionar a los electores. El Carnet de la Patria no es ningún plan para beneficiar al pueblo, sino un nuevo mecanismo de control y chantaje oficial.

TRANSICIÓN (yII) ¿Quién frenó las aspiraciones de los radicales con el nuevo Gobierno gringo? Pues un grupo de militares disidentes con buenas relaciones con los Estados Unidos. Estos altos oficiales al conocer los planes de los “ultras” se pusieron en marcha con su propia ofensiva. En principio estaban preocupados porque los radicales podían acordar una tregua y seguir en el poder. Tendieron los puentes. Enviaron los mensajes. Pero además prepararon todo un dossier no sólo sobre la verdad de la conducta del régimen y sus violaciones a los Derechos Humanos, sino también consignaron pruebas sobre las andanzas de los cabecillas. En eso usaron unos “cartuchos” que tenían a buen resguardo para ser utilizados en el momento adecuado, pero era urgente detener los planes que los duros tenían en marcha. Los militares disidentes tienen las armas contra los radicales. Y cuando hablo de armas no me refiero para nada a fusiles, tanques y aviones. Hago referencia a pruebas, señalamientos y demás evidencias que demuestran sus fechorías. En el caso del conflicto venezolano esas “armas” son más útiles que las militares. La argumentación fue amplia y profunda. Lograron frenar el acuerdo. Inclusive entregaron la verdad sobre el caso de Leopoldo López. La cosa ahora va por otro rumbo ¿Recuerdan que Tillerson habló de transición? Esa es la meta. Están trabajando en la construcción de esa transición y que luego de un período de pacificación, estabilización y normalización; se convoque a elecciones generales. Había llamado mi atención que luego que los “ultras” abordaron el Gobierno y asumieron el control casi total, los militares disidentes no habían hecho ningún movimiento. Pero si están en algo, aunque pareciera que no están en nada. A veces es mejor confundir al enemigo. Estos dicen que los radicales y especialmente uno de sus líderes, nunca gobernarán en Venezuela ¿Se concretarán los planes? Esperemos.

DIÁLOGO. Ese proceso de mediación internacional sigue muy enredado. Tan enredado que el enviado original del Vaticano, monseñor Claudio María Celli, declinó seguir en el proceso. En la Iglesia Católica hay mucha decepción sobre el comportamiento de los bandos en pugna, sobre todo del Gobierno que es quien más tiene que ceder y se niega a cumplir con los acuerdos que fueron rubricados a finales de noviembre. Si usted revisa el texto que fue anunciado al país en esa fecha tan polémica, el régimen es quien ha incumplido en todo, ya que la oposición básicamente debía desincorporar a los diputados de Amazonas y finalmente lo hizo ¿Qué ha cumplido el Gobierno? Nada. Los presos políticos siguen más presos que nunca. Los alimentos y medicamentos de la ayuda humanitaria no ingresan al país. No hay cronograma electoral y el TSJ sigue desmantelando las competencias del Parlamento. Por eso el Vaticano se retira parcialmente y además comete un error y fue designar como su mediador al Nuncio Apostólico en Venezuela, monseñor Aldo Giordano, quien carece de un valor importante en este tipo de negociaciones: la confianza de los involucrados. El Nuncio sólo cuenta con el respaldo del oficialismo porque él ha estado muy cerca de ellos. Ante el retiro de monseñor Celli, la Unasur con Ernesto Samper y los tres expresidentes han tomado el control de los intentos de diálogo. La propuesta entregada es una madeja de intenciones que no conducen a nada. No hay nada concreto. Sólo mencionan las elecciones regionales y municipales. El diálogo tal como está planteado no traerá beneficios, pero viene un diálogo menos público y más efectivo, el cual por cierto no pretende que el oficialismo gobierne hasta 2018. Pronto habrá noticias.

OBRA ¿PÚBLICA? Un asiduo lector de esta columna me envió una foto en la cual se observan “burritos” con la identidad de la Gobernación del Zulia, en la obra de remodelación de un local en el cual funcionaba una tienda de electrodomésticos y ahora será un supermercado en el sector El Paraíso, detrás del Bicentenario de 5 de julio, ¿Será que esa es una obra pública? Y si no es una obra oficial, ni tampoco pertenece a un enchufado, Pancho debería mandar a recoger esos avisos porque así despeja las dudas razonables que aparecen en cualquiera que vea esa escena.

ROSALES. La presencia del ex Gobernador del Zulia comienza a tener impacto en su partido Un Nuevo Tiempo. Esa organización está recuperando fuerza interna. Están poniendo las cosas poco a poco en orden luego del deterioro que sufrió posterior a la derrota de 2012. La participación de UNT en la marcha del 23 de enero fue un interesante termómetro, porque había que medir no sólo el regreso de Manuel Rosales, sino el desencanto causado por los errores cometidos por la MUD y que le han dado tiempo y margen de maniobra al Gobierno. Creo que pasaron la prueba, pero les falta mucho camino por recorrer. Debe trabajar mucho la presencia de UNT en los municipios, porque como parte del deterioro que sufrió perdió presencia en el interior del estado y hubo un momento en el cual esa organización parecía encapsulada en Maracaibo. No sólo tiene el reto de reordenar a su partido, sino que también debe convencer a quienes lo acusan de haber negociado con el Gobierno. Esa matriz de opinión se evidencia sobre todo en el importante corredor electoral del noreste de Maracaibo y esa es una zona con una enorme capacidad de decisión en los procesos electorales. Muchos me preguntan si MR aspirará la Gobernación del Zulia y a todos les digo lo mismo: primero debe resolver la inhabilitación administrativa. Tiene como aspirar, pero no depende totalmente de él.

JUSTICIA PERSEGUIDA. El Gobierno mantiene la presión contra la dirigencia de Primero Justicia en el Zulia. Tal como advertimos en la pasada columna el objetivo mayor es “inmovilizar” a Juan Pablo Guanipa. A veces se considera que la represión oficial sólo busca detener a la disidencia y lanzarla a una mazmorra para sacarlo del juego político, pero a veces la intención es distinta. En ocasiones lo que se busca con la estrategia de detener a dirigentes de un partido es generar miedo y así buscar que el objetivo mayor se inmovilice un poco y deje de hacer su trabajo. En este caso pareciera que es la intención porque a JPG le vienen siguiendo la pista desde el año pasado y aún no se registra el primer intento de captura. Pareciera que la idea es rodearlo con una campaña de terror, lo que incluye la detención de dirigentes de su confianza. Eso ocurrió con la ilegal e ilógica decisión de apresar al concejal Jorge Luis González y con la persecución contra Romer Rubio, quien aún está libre. Hasta ahora Guanipa sigue trabajando en la calle. Hasta ahora sigue denunciando las atrocidades del Gobierno nacional. Recién se reunió con el destacado zuliano y Nuncio Apostólico en Mozambique, monseñor Edgar Peña, para entregarle pruebas de la cacería contra la disidencia ¿Por qué Guanipa? ¿Será que incomoda a Pancho? ¿O será parte de un acuerdo?

ÚTIL EXILIO. Cuántas veces hemos escuchado la frase: “Político preso no sirve de nada” y eso es absolutamente cierto porque un líder político desde una celda es poco lo que puede hacer. Pero si ese político está bien activo en el exilio y no pasando unas vacaciones tiene mucha utilidad ante las dimensiones de la crisis nacional. Esta es el caso de varios de los políticos venezolanos que están exiliados y en el que resalta la labor que viene realizando desde Madrid el legislador y coordinador regional de Voluntad Popular, Lester Toledo, quien sigue denunciando al Gobierno por cada uno de los atropellos que comete contra la democracia. Su más reciente acción fue el encuentro que sostuvo con la diputada del PP, Belén Hoyo, a quien consignó un detallado informe con la situación de más de 100 presos políticos, la persecución política, la violación al estado de derecho, a las competencias de la Asamblea Nacional y las órdenes de detención a diputados electos, sin respetar la inmunidad parlamentaria. Como lo hemos venido sosteniendo este tipo de acciones son útiles para documentar en el exterior la condena internacional contra un Gobierno que busca acabar con la disidencia.

LOS MEXICANOS. Uno de los lectores de esta columna me informa desde el estado Táchira que en esa zona las bolsas de los Clap también están incorporando productos mexicanos. Aquí lo interesante es resaltar que ahora este programa de abastecimiento está dando prioridad a los productos importados, lo que indica que la producción nacional sigue en su peligrosa caída ¿Cuánto más podrán las finanzas públicas aguantar esas exportaciones masivas? Interesante pregunta para la que seguramente tendremos respuestas muy pronto. No sé si usted amigo lector lo ha notado, pero en los establecimientos comerciales hay una considerable merma de productos alimenticios y medicamentos hechos en Venezuela. En el caso de las medicinas la escasez se profundizó y ya casi es imposible conseguir hasta medicamentos comunes. Las cosas se empiezan a poner peor de lo que ya estaban. Desafortunadamente Venezuela en este momento es un curioso caso de estudio para los medios internacionales por el desabastecimiento, la inflación y la preocupante cantidad de personas que están comiendo de la basura.

CONSULTA. Pancho hace pocos días leí con asombro una nota de prensa enviada a los medios por OIPEEZ, en la cual explicaban que estabas lanzando un plan para el “rescate” de plazas y parques. Lo que más llamó mi atención es que incluyen las dos etapas del Paseo del Lago que la Gobernación construyó ¿Cómo esas dos obras de reciente puesta en funcionamiento necesitan ser “rescatadas”? ¿Acaso no les dan el mantenimiento adecuado y permanente? En el caso del Paseo del Lago 2 ¿Cuándo van a terminar ese esperpento de parque que no tiene forma? Cómo es que van a reforzar la seguridad ¿O es que no tienen protección para los usuarios? Si pretendían hacer ver que están haciendo, quedaron peor porque se evidencia que no están haciendo nada y que lo que hicieron no está nada bien. La gestión sigue siendo un fracaso.

DIFERENCIAS. Muchos afirman que en la MUD del Zulia hay una fractura. Creo que lo que se evidencia son diferencias profundas que deben ser subsanadas y que surgieron a partir de la muy irregular elección de Emerson Blanchard como coordinador de la Unidad regional. Es claro que los partidos alineados en la llamada “Unidad Zulia” no están dispuestos a avalar las actuaciones de la nueva coordinación, hasta que la MUD nacional revise lo que ocurrió en la “elección exprés” que sólo duró cinco segundos. Por este tipo de problemas no hay que alarmarse, porque son parte normal de la dinámica política. Al final la marcha salió desde dos puntos distintos, pero llegaron al mismo sitio. Además no es la primera vez que una marcha tiene varios puntos de partida. Ya se ha hecho en otras ocasiones. Incluso la mega marcha del 1S partió desde distintos puntos de Caracas. Al parecer pronto viene una reestructuración de la MUD regional y eso podría reagrupar a la Unidad zuliana.

PROTESTA. Los jubilados de PDVSA se cansaron de tanto maltrato laboral y hace pocos días realizaron una enorme protesta paralizando los tres muelles de la industria petrolera en la Costa Oriental del Lago: La Salina, Tía Juana y Lagunillas. No les están pagando sus quincenas a tiempo porque hay malos manejos en el Fondo de Jubilados. Tampoco les están cancelando los beneficios adicionales que les corresponden por contrato y por todos los años que prestaron su eficiente trabajo a PDVSA. Los jubilados reclamaron que aún están ganando Bs. 17.500 mensuales. Por todas y otras razones se atrevieron a bloquear los accesos a esas instalaciones operativas claves.

OIPEEZ. Pancho te recomiendo que pongas mano dura en la Oficina de Información del Poder Ejecutivo del Estado Zulia (OIPEEZ) porque los problemas internos son graves. Me dicen que el respetado colega Alonso Zambrano se rebeló contra la dictadura del “Tarotista” y me parece que ya era hora de darle un parao a los abusos de este señor quien es un simple asesor, pero pretende controlar todo sin ser funcionario público. Me cuentan que Pancho le pidió al “Tarotista” mayor compromiso y colaboración con la gestión.

PANTEÓN. Un amigo, quien es amplio conocedor del tema, me comenta que el Gobierno sigue manejando el ingreso de restos de venezolanos destacados al Panteón Nacional como un asunto político. Y me dio el ejemplo de varios casos de ciudadanos destacados, como Carlos Delgado Chalbaud, quienes vienen siendo promovidos para ser llevados al Panteón, pero siguen con la solicitud en silencio administrativo, mientras los restos de Fabricio Ojeda fueron llevados de inmediatos y a pesar de la oposición de sus familiares.

GESTIÓN. El concejal de UNT, Leonardo Fernández, tendrá un duro compromiso al frente del Concejo Municipal de Maracaibo porque esté será un año atípico y conflictivo. Suerte en su gestión.

VP. Buen trabajo viene haciendo como uno de los voceros principales de Voluntad Popular en Maracaibo, Eduardo Vale, quien viene asumiendo posiciones interesantes. Incluso su campaña en las redes sociales sobre la crisis que agobia a la población ha sido bien efectiva.

