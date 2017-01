Publicado en: Entretenimiento, Titulares

Ene 26, 2017 10:51 am

Ayer se dio a conocer a través de los medios de comunicación que la parejita conformada por El Chino y Natasha Araos esta súper preparada para casarse, los tortolitos ya tienen más de 4 años juntos y están pensando en ya formar una familia.

Esta pareja no solo inspira ternura si no que son tan bellos que confesamos nos dan un poco de envidia, bellos, talentosos y sexys. Los dos se gastan unos cuerpos de infarto, y como no si Natasha es una influencer fitness.

Y si esta pareja ya decidió lanzarse al agua te dejamos unas sexys fotos de Natasha para que puedas deleitarte antes de que se convierta en la señora del Chino.