Ene 26, 2017 2:42 pm

Este jueves se llevó a cabo la presentación del desfile en traje típico de las candidatas al Miss Universo, un desfile lleno de brillo y de trajes de fantasía espectaculares.

Sin embargo a nuestra representante Mariam Habach no le fue muy bien, al parecer el vestido era muy pesado y se le evidentemente incomoda en el video del desfile que ya está recorriendo las redes. La cara de preocupación de Miss Venezuela no pudo ocultarse al ver que no podia dominar el enorme vestido.

En un momento la candidata se para y da patadas al vestido para poder seguir caminando. El traje del diseñador zuliano Nidal Nouaihed fue elaborado con 120 mts de organza plisada, bordado con centenares de perlas y cristales en agua, azules y tonos dorados.