Dejamos atrás un año movido en Nueva York que ha vivido la invasión de casi 60 millones de turistas, la llegada de nuevos platos de moda como el Poke o los batidos hipercalóricos y el lanzamiento del empresario neoyorquino Donald Trump a la Casa Blanca. Pero el 2017 no se va quedar atrás. Te damos los motivos que te harán querer visitar Nueva York este nuevo año .

Estos últimos cuatro años la plaza conocida como la intersección del mundo se había convertido en un infierno de vallas, conos y excavadoras. Las obras para la mejora del área peatonal de Times Square, su iluminación y seguridad ha sido un suplicio para neoyorquinos y turistas por igual. Pero este 2017, por fin, podremos disfrutar plenamente de las zonas para viandantes usurpadas a los coches y de nuevas áreas delimitadas para todo tipo de personajes, desde agentes de las compañías de bus turísticos hasta superhéroes que piden un dólar por foto, que harán más llevadero transitar por uno de los cruces más densos de la ciudad.

MOMENTO ZEN EN EL MoMA

Sólo quien ha visitado el Museo de Arte Moderno de Nueva York un viernes por la tarde, cuando es gratis, sabe que, más que obras de arte, lo que se exhibe son los cogotes de otros visitantes que han tenido la misma idea. Hay que tener paciencia para abrirse paso entre la multitud y sentarse a contemplar a Picasso, Van Gogh o Matisse. Pero el MoMA ha puesto remedio con el Quiet Mornings. A partir de este año, cada primer miércoles de mes varias galerías del museo abrirán de 7.30 am hasta 9 am con el objetivo de ofrecer arte y paz a sus visitantes. El programa hasta incluirá una sesión de meditación voluntaria.Además, el precio de la entrada será sólo de 12 dólares y te permite volver a entrar más tarde sin pagar nada más.

MoMA Alamy

TARDES DE MUSEO

Por si las mañanas tranquilas del MoMA no nos dieran suficientes motivos para visitar Nueva York, la programación en el resto de museos de la ciudad debería. Empezando por la madre de todas las exposiciones que tiene lugar el primer lunes de mayo en el Metropolitan. Este año la muestra a la que acuden tantos famosos como a los Oscars estará dedicada a la diseñadora Rei Kawakubo. Se exhibirán más de un centenar de sus vestidos confeccionados para Comme des Garçons. Por si eso fuera poco, paralelamente, la obra Actuación Circense del pintor neoimpresionista Georges Seurat encabezará una exposición temática sobre el mundo de la farándula.

MET Alamy

EL AÑO DEL DIM SUM

Nos lo olíamos y las largas colas lo confirman: este 2017 hay que hartarse de dim sum. Esta especialidad china que consiste en pequeñas porciones de verduras, marisco o carne envuelta en masa de harina de arroz servidas al vapor o frita ya se puede probar en varios restaurantes de Chinatown. Pero en ninguno encontrarás tanta expectación como en Tim Ho Wan. El local ha abierto en Nueva York después de ganarse la fama en Hong Kong como el restaurante con estrella michelin más barato del mundo. Los platos se mueven entre los 3 y los 5 dólares y los hay para todos los paladares. Con un tiempo de espera de unas tres horas y sitio para 60 comensales habrá que madrugar para probarlos.

El Michelin más barato llega a Nueva York Tim Ho Wan

DUELO DE DIVAS EN BROADWAY

Las actrices van a conquistar los escenarios de Broadway en 2017. Uno de los regresos más esperados es el de Glenn Close que vuelve como Norma Desmond, el personaje de Sunset Boulevard, el musical de Andrew Lloyd Webber, que le valió un premio Tony hace 22 años. Otra actriz que vuelve bajo los focos es Bette Midler que también retoma un papel clásico, el de Hello, Dolly! que Barbra Streisand interpretó en cine. Y por si fuera poco, la veterana Patti LuPone, quien ya tiene dos premios Tony bajo el brazo, se alía con Christine Ebersole en War Paint, musical sobre las dos reinas del mundo de los cosméticos, Helena Rubinstein y Elizabeth Arden. Entre toda ellas van a recoger muchos aplausos del patio de butacas.

Broadway brilla como nunca Alamy

NUEVA LÍNEA DE METRO

Los vecinos del barrio del Upper East Side no podían haber empezado el año de mejor manera. Con la última campanada se ponía en marcha la nueva línea de metro que transcurre por la Segunda Avenida. Se le da mucho bombo y platillo al adjetivo de “nueva” aunque lo que es realmente nuevo es el túnel. La línea amarilla Q que transcurre por él funciona de toda la vida y simplemente se ha alargado cuatro paradas. Aún así no es para menos. El metro nos hará más fácil descubrir el Spanish Harlem, visitar el Museo del Barrio y hasta acercarnos a la residencia del alcalde, la Gracie Mansion.

Secretos subterráneos Corbis

OTRO AÑO DE ELECCIONES

Guste o no el resultado de las elecciones generales que dieron la presidencia del país a Donald Trump los neoyorquinos no puede relajarse. Este año toca cambiar de alcalde o renovar al actual. Bill de Blasio ganó en 2013 con un resultado abrumador de más del 70% de los votos. Los neoyorquinos tenían mucha fe en el primer demócrata en casi 20 años en el ayuntamiento pero las últimas encuestas no le ponen la reválida nada fácil. Saldremos de dudas el 7 de noviembre después de un intenso año de campaña electoral.

ADIÓS A LAS CHICAS

Quizá no haya series de televisión recientes más asociadas a Nueva York que Sexo en Nueva York y Gossip Girl. Muchos espectadores siguen de luto después de su final y este año no toca despedir para siempre otra producción que ha mimado mucho la ciudad. A lo largo de sus seis temporadas Girls, protagonizada, escrita, producida y dirigida por Lena Dunham, nos ha enseñado lo dura y desconcertante que es la ciudad para un grupo de cuatro amigas veinteañeras. También nos ha hecho de guía de viaje descubriéndonos las calles y locales de los barrios de Greenpoint, Williamsburg y Bushwick, en Brooklyn.

Las chicas se despiden de Nueva York Girls