Qué?

Luigi Rodriguez, artista venezolano, crea una escultura hiperrealista de su cara en el momento del orgasmo.

Por qué?

Luigi cree que la cara que revelamos en el momento de climax sexual refleja fielmente nuestra identidad. Según él, cuando estamos acabando nos dejamos llevar por el momento y durante esos pocos segundos nos olvidamos de todos los factores externos que influyen sobre nuestros pensamientos, revelando un momento muy puro de nuestra personalidad. También nos cuenta que otra de las razones por las cuales decidió realizar este proyecto fue porque: “De todas las ideas que tenía, esta era la que más miedo me daba”.

Cómo?

Para darle vida a su concepto “We come as we are” o “Acabamos como somos”, Luigi recurrió a la Escultura Hiperrealista. Este tipo de escultura permite un resultado final idéntico a la realidad. “Decidí realizar mi concepto en escultura hiperrealista ya que quería estar lo más apegado a la realidad, y poder representar este momento de la manera más pura posible.”

Cuándo?

Luigi pasó gran parte del 2016 dedicado al proyecto y llegó el momento de mostrarlo a todas las personas. Ha sido un largo proceso tanto físico como mental. Las esculturas hiperrealistas se caracterizan por el nivel de detalle, pero según nos cuenta Luigi el mayor esfuerzo se dio en su espacio mental. “Mi mayor reto es esa constante pelea conmigo mismo para permitirme estar en esta posición tan vulnerable, y gracias a que logré vencer ese miedo he podido crecer mucho como individuo.”

Dónde?

Luigi creó esta escultura en Madrid, donde actualmente reside, con la ayuda de @barbaraalmart una pionera en este tipo de esculturas en España. También recibió ayuda de @geart_fx con el pelo.

Bio

Luigi Rodriguez es un artista que está en constante estudio de las identidad humana a través del collage, la escultura, la escritura, la pintura y diseño de modas (es Cofundador y Director Creativo de @animaltropikal) Sus obras se han expuesto es Caracas, Las Vegas, Miami y Nueva York, y espera poder conectar con gente alrededor del mundo con su proyecto #WeComeAsWeAre Por los momentos ya ha sido contratado por un coleccionista en Madrid para crearle una escultura personalizada de su momento climax.

Y está abierto a colaborar con otras personas que quieran formar parte del proyecto #WeComeAsWeAre “Yo creo que la cara que uno revela durante el climax sexual, verdaderamente muestra quienes somos, como individuos. Esos pocos segundos de euforia son tan poderosos que nos hacen olvidar las reglas, el miedo, las expectativas, preocupaciones, nos hacen olvidar el ego.

Permitiéndonos simplemente ser como somos. He tenido esta idea por muchos tiempo en mi cabeza. Una idea que me daba mucho miedo. Y ahora me agradezco a mi mismo por finalmente tener el valor para darle vida. Gracias a todo el proceso que ha sido crear una escultura hiperrealista de mi cara durante el orgasmo, he aprendido muchísimo de mi. Y he logrando acercarme un poco más a quien soy, realmente.

Yo creo que cuando acabamos, logramos llegar a nuestro estado más puro. Yo realmente creo que acabamos como somos.” El objetivo de la comunicación es llevar a la gente a mi página web www.luigirodriguezart.com donde las personas podrán ver fotos de alta calidad de la escultura y mis otras obras.