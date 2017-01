Publicado en: Opinión

Ene 26, 2017 5:19 am

ALTO

SAMPER FRAUDULENTO

Hemos leído al detalle y con criterio analítico la propuesta del presidente de Unasur, el colombiano Ernesto Samper, para reactivar el diálogo. Más allá del profundo deseo por qué nuestro país recobre la convivencia entre sus ciudadanos y sea real y efectiva la vigencia de las instituciones, no caben dudas de que este texto fue escrito desde una posición de poder, y con una visión única: garantizarle al gobierno plena estabilidad, sin consideración alguna de que los poderes públicos funcionen de manera autónoma, mucho menos de una alternancia electoral y democrática. La extensión de los temas y la complejidad para su tratamiento hacen de esta propuesta una agenda para dialogar no uno o dos años, sino hasta cinco o siete años. El documento para nada impone el tema de la liberación inmediata de los presos políticos. En ninguna parte se plantea explícitamente el reconocimiento de las funciones de la Asamblea Nacional ni tampoco una propuesta de calendario electoral con fechas ciertas. El colmo, abre una ventana panorámica para que la Asamblea Nacional le apruebe las ilícitas deudas externas al gobierno de Maduro. En pocas palabras, para mí, este documento es un intento de fraude, de fraude a la paz y a la reactivación de la economía. Me luce tan descarado, que su lectura permite suponer que está intencionalmente redactado y presentado para que la oposición lo rechace y Nicolás Maduro y los militares que lo sustentan continúen en el poder sin la opción de un diálogo cierto y sin vía electoral. Aplaudo que AD,VP,VENTE y PJ rechazarán abiertamente esta propuesta. No más trampas edulcoradas, mucho menos caramelos de cianuro pareciera decir la adelantada negativa. Ninguna duda me queda que Nicolás Maduro aprendió las lecciones cubanas: ninguna transacción, ningún diálogo con la oposición democrática. Este documento dibuja más al régimen chavista-madurista que a la realidad política- institucional del país. Sus frases trasmiten hegemonía, autocracia, dictadura caribeña. ¿Tendrá razón María Corina Machado cuando señala que este documento proviene en mucho desde la “Isla de la Felicidad”?. A Venezuela le convendría, por lo demás, que Ernesto Samper y José Luis Rodríguez Zapatero reconozcan que han fracasado, que son fichas de un solo bando y se vayan a buscar trabajos crematísticos de tercera edad a otras latitudes. O premios de consolación…

¿FORAJIDOS CONFESOS?

Ya no es el viejo refrán “a confesión de parte relevo de prueba”. La reciente propuesta de diálogo propuesta por el régimen y sus intermediarios a los opositores demócratas no solo es un engaño sino la más descarada confesión de estar conscientes de su ilegalidad institucional como gobierno y su decisión de imponerse a cuesta de lo que sea para seguir mandando. Saben que son ilegales los actos del TSJ contra la Asamblea Nacional y así lo dejan ver cuando sugieren, como la zanahoria al burro, que la AN apruebe “los acuerdos de financiamiento suscritos por el gobierno nacional”, “el Presupuesto y la Ley de Endeudamiento de forma tal que se logre normalizar la gestión financiera y el papel fiscalizador de la Asamblea”, y que se apruebe “un acto jurídico por el que la Asamblea Nacional se compromete a honrar los compromisos financieros de la República”. Como bien decía ayer Carlos Blanco: En plata blanca: que la AN legitime todo el escándalo económico-financiero del régimen. Demuestran así el caradurismo que le hemos desvelado desde hace tres lustros. Te reconozco y te suelto tus presos si me dejas seguir en Miraflores “hasta la victoria siempre”. Desfachatez impúdica.,..

MEDIO

IMPROVISACION FORÁNEA

No pega una la locuaz y viajera canciller venezolana. Con educación le contestó el diplomático Tom Shannon que como estaba muy ocupado en el comité de la transición presidencial no podía recibirla como ella le pedía. Washington no es Mercosur para meterse por la ventana. Del llamado “Black Caucus” al que tanto cabildeó Chávez con Danny Glover y otros negros estadounidenses solo la recibió el representante demócrata por Nueva York Gregory Meeks. Por cierto esa camarilla congresional apoyó a Hillary Clinton. Ningún acercamiento con Trump podrían lograr.

La visita a los abogados y cabilderos contratados fue lo único a destacar. Si vamos a la Cumbre de la Celac la propuesta presentada por Venezuela contemplaba una declaratoria contra Estados Unidos por su presunta injerencia en los asuntos venezolanos, y no fue aprobada por los demás miembros del organismo. Lo que si apoyaron fue el diálogo. Nada más sino un saludo a la bandera. Vengo de un periplo centroamericano y en cada país hay muestras y pruebas contundentes de los negociados de muchos de esos gobiernos con Petrocaribe y el combustible venezolano. En Honduras me explicaron el estadio pagado por Venezuela que se quedó por la mitad pues gente de los dos gobiernos se llenaron los bolsillos y se acabaron los fondos. En Guatemala vi los morrales con la cara de Chávez que les regalaron desde PetroCaribe para que los vendieran y hoy nadie los compra.

Más Runrunes