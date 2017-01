Ene 26, 2017 9:21 am

Aumento del desempleo y desaparición de empresas es el futuro a “corto plazo” de la actividad económica en Maracaibo. En un estudio exploratorio de cerca de 20 corredores y puntos comerciales y de servicios de la ciudad se determinó que de “70 por ciento es la pérdida en la capacidad de emplear del sector”, publica La Verdad.

La Unión de Comerciantes del estado Zulia (Ucez) presentó los resultados de la investigación de octubre a diciembre de 2016, realizada a 200 comercios y 351 trabajadores de esas pequeñas empresas de servicio y reclamar que en Maracaibo se necesita “gente que sí resuelva” los problemas, derivados de la reducción de inventarios, cierre de negocios, trabajadores limitados en sus ingresos y escasez de alimentos.

Gilberto Gudiño Millán, presidente de la Ucez y director de Consecomercio, junto a Elio Rivas, vicepresidente; Daniel Ortiz, segundo vicepresidente; Michelle Ramírez, director, y Simón Chacín director, alertó que existe un caída de 67,5 por ciento de las ventas, que afecta al patrono y al trabajador.

Y aumenta la preocupación por “el riesgo de desaparecer” zonas comerciales importantes de la capital zuliana. “El sector no puede sostener” la actividad y obliga a destinarse a la “informalidad” tras reducirse el poder de compra de los clientes, limitaciones de inventarios y compromisos legales que incrementan la estructura de costos.

“Los patronos no creen que las condiciones económicas y la situación país vaya a mejorar. Esto los lleva a pensar que su situación particular, como empresarios, no tenga posibilidad de mejorar en el corto plazo”, indica las conclusiones del estudio. Se asegura que “los trabajadores se mantienen en estado de expectación permanente frente al miedo de quedarse sin alimentos o perder su empleo en esta crisis”.