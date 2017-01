Publicado en: Destacados, Economía

Este miércoles se conoció que las casas de cambio de Cúcuta han exigido pasaporte vigente a los ciudadanos venezolanos que han acudido a cobrar los pesos colombianos que han comprado a través de Italcambio en el estado Táchira, y quienes no poseen dicho documento de identificación no han podido hacer el retiro de las divisas. Así lo reseña lanacionweb.com

Además del pasaporte venezolano vigente, en las casas de cambio autorizadas para hacer la transacción también exigen a los ciudadanos venezolanos la Tarjeta Migratoria de Tránsito Fronterizo, que entrega Migración Colombia desde la reapertura peatonal de la frontera.

Debido a esta exigencia, los venezolanos que no poseen pasaporte o no lo tienen vigente se han visto impedidos de retirar los pesos colombianos y han acudido a las oficinas de Italcambio, en San Antonio y San Cristóbal, a formular el reclamo. Dichas casas de cambio están tramitando los reclamos ante la oficina central en Caracas, para dar respuesta a los usuarios, pues la exigencia de pasaporte vigente no estaba prevista dentro de los requisitos cuando iniciaron las operaciones de compraventa de pesos.

Aunque la oficina de Italcambio de San Antonio ha estado inactiva durante los últimos dos días por fallas en el sistema, se dijo que a raíz de la situación presentada con las casas de cambio en Cúcuta, a los ciudadanos venezolanos que acudan a tramitar la compra de pesos, además de los requisitos ya conocidos, como son la cita, cédula de identidad, Rif, declaración de Islr y recibo de pago de servicio público, también les solicitarán el pasaporte vigente.

La situación se ha tornado confusa, por cuanto los primeros venezolanos que acudieron la semana pasada a las casas de cambio de Cúcuta pudieron retirar los pesos solamente presentando el comprobante que emite Italcambio, junto con la cédula de identidad venezolana. Luego, cuando comenzaron a exigir el pasaporte vigente, ciudadanos que tienen doble nacionalidad han podido cobrar la transferencia presentando la cédula colombiana, siempre y cuando el nombre y apellido coincidan perfectamente en ambas cédulas.

Las circunstancias presentadas, tras la puesta en funcionamiento de las casas de cambio de San Cristóbal y San Antonio, han causado cierta frustración en personas que han pretendido obtener la moneda colombiana a razón de 4 pesos por 1 bolívar, pues además de los contratiempos que se presentan para obtener la cita, cumplir con todos los requisitos, los pagos en comisiones por el trámite, la tasa real con la cual se cotiza el bolívar, ahora se presenta la situación con el pasaporte venezolano. Muchos venezolanos tienen dicho documento vigente, pero otros nunca lo han solicitado o tienen meses esperando que les llegue, porque, por falta de material, el Saime tiene pendientes por entregar pasaportes que fueron tramitados desde agosto del año pasado.