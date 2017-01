Publicado en: Actualidad, Regionales

Ene 27, 2017 9:28 am

Los habitantes de la zona industrial Las Minas se quejan por la falta de comida en el lugar, lo cual los ha llevado a realizar largas colas en los supermercados más cercanos, por lo tanto les ha tocado salir de sus hogares a tempranas horas de la madrugada, corriendo el riesgo de ser robados, reseña La Región.

Mónica Chávez quien es una habitante de dicho lugar, pide explicación a esto. “Desde hace mucho tiempo que la bolsa de los Clap no llega”, dijo solo llegó una vez y para diez personas; “no es justo todos tenemos necesidad y para que lleguen solo diez bolsas mejor que no manden nada”.

Asegura que los concejos comunales no hacen reuniones para explicarles esto a los habitantes, lo cual hace que ellos piensen que no están tomando cartas en el asunto.

Natasha Izarra, otra habitante, considera que los concejos comunales del lugar deberían darles avisos o hacer reuniones más seguidas para aclararles esta situación, y que de esta forma no se creen malos entendidos. Otra de las cosas que consideran que no está bien hecha es que a la hora de hacer reuniones no avisan, solo las hacen entre ellos, afirmó.

La mayoría de las personas que habitan en este lugar explican que la última vez que llegó una jornada del gobierno hubo disturbios, y fue en ese momento en el que los integrantes del concejo comunal informaron que no aportarían más suministros dados por el las instituciones gubernamentales, esto debido a su comportamiento.

Existen familias que se encuentran afectadas por los escasez que hay en nuestro país, y para ellos sería de gran ayuda recibir esta bolsa de comida.

Muchos de ellos piensan que tal vez la comida no les llega debido a que su alcalde es opositor y por esto el gobierno no envía suministros a esta zona. Ya que para nadie es un secreto que el gobierno se rehúsa a trabajar con los opositores.

Otra de las cosas que denunciaron está el tema de la inseguridad, que cada día se incrementa más en el sector y que si no se toman cartas en el asunto llegará el momento en el que no podrán salir de madrugada a hacer las compras necesarias.