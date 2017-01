Publicado en: Actualidad, Economía, Regionales

Ene 27, 2017 6:15 am

Persiste el colapso en el sistema de citas vía web para las casas de cambio y el reclamo prevalece por parte de los usuarios, que ante esta irregularidad tecnológica, deben hacer colas para que los atiendan por orden de llegada. Así lo reseña laverdad.com

Por Lenys Moreno

Los solicitantes exigen que agilicen el proceso y respeten el lugar de quienes tienen hasta una semana esperando para comprar pesos.

“Esto es un desorden. El viernes pasado me anotaron en una lista para atenderme el martes en el aeropuerto porque el sistema estaba fallando. Fui el martes y no me quisieron atender porque esa lista no valía, sino que era por cita. Entonces, ¿Cómo es la cosa? Ya tengo una semana intentando y nada”, se quejó Wendy Pastrana en la sede de Italcambio del centro comercial Delicias Norte, donde una fuente que optó por no identificarse, denunció que atienden hasta a las 12.00 de la noche.

“Vienen árabes y extranjeros. Lo que hay es una maraña. Como en muchas partes, dan preferencia a los enchufados”, dijo la fuente.

César Ahumada refirió que pudo registrarse en el sistema, pero cuando pide la cita no se la da. Se unió a la demanda de una atención justa. “Nunca terminan con las colas porque viene fulano, mengano. Ya basta”.

En la casa de cambio del centro comercial Cima no se evidenció desorden. Solo atendieron a los que pudieron registrarse antes de que colapsara el sistema. Al resto de las personas, los enviaban a otros puntos.