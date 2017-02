Publicado en: Opinión

Feb 1, 2017 10:19 am

Análisis integral Hercon Enero 2017 / Contexto Venezuela / Conociendo el poco apoyo popular que tiene el gobierno, ¿Usted cree que el diálogo es una propuesta para que el presidente Maduro gane tiempo y evite elecciones en el país…?

Por supuesto, la estrategia es el componente esencial de la organización de toda campaña afín a lo electoral. Saber qué hacer, dónde, cómo y con quien es el objetivo a desarrollar aquí. Estrategia es pensar, es construir ideas, no hacer. A eso le llaman táctica. Para explicar que es una estrategia de campaña, quisiera establecer analogías entre el concepto militar y las campañas políticas, esta última mucho más pacíficas, claro está, a pesar de que como dijo Winston Churchill, “la política es más peligrosa que la guerra, porque en la guerra sólo se muere una vez”. Si vinculamos todas las elecciones a partir de 1998, las estrategias juegan un espacio significativo para la sobrevivencia de la oposición o el continuismo del gobierno. Ahora bien y gravitando en nuestro país, para nadie es un secreto que existe una guerra de estrategias ahora por el tema de las elecciones regionales, es evidente y tangible el choque entre oposición y gobierno cada día parece agudizarse más. En la actualidad la Mesa de la Unidad Democrática lleva adelante estrategia para rescatar el voto. Mientras, el oficialismo mantiene una postura muda y sorda ante un mandato de la constitución sobre la realización de eventos electorales… ¿Estrategia?, el gobierno sabe que está derrotado y le pide al tiempo más tiempo.

La crisis económica es una vertiente interviniente en todos los escenarios electorales y lo sabe el gobierno, la crisis económica que viven los venezolanos es compleja hasta humillante cuando toca hacer cola para comprar alimentos u otros artículos en un país rico pero técnicamente quebrado, la agudeza de la crisis es un indicador que manifiesta de manera fáctica o científica que la revolución necesita de una urgente revisión o refundación si quiere seguir democráticamente en el escenario político – electoral.. Para Hercon la revolución se configuro dentro del desamor y no tiene futuro.

Se devela en la tendencia histórica como se mueve el voto chavista Vs el voto opositor, mostrando una oposición cada vez más fortalecida y hasta favorita para alcanzar contundentes triunfos en cualquier escenario electoral nacional, regional o municipal. Es axiomático, la oposición tiene diversidad de criterios pero no está dividida, motivos sobran, obviamente. Además, la mayoría de los venezolanos no perciben el CNE confiable, sin embargo, cada día la intención de voto crece de manera cuantitativa, la crisis económica, social y política se articula ese 80,0% desea el cambio de gobierno.

En síntesis, el Gobierno activa la psicología del miedo y la violencia en busca de tiempo, demuestra inducidas dudas frente a la posibilidad de efectuarse las elecciones regionales en este primer semestre del año, Nicolás Maduro y todo su equipo tienen la esperanza que pueden mejorar la economía del país, además están censando el pueblo con el discurso del carnet de la patria, la revolución se organiza y le gira instrucciones precisas a CNE de mantener una actitud creadora de incertidumbre, busca fórmulas para no perder todas las gobernaciones… durante estos 18 años la revolución de Chávez no había tenido un rechazo tan grande como en este momento histórico, es decir el hecho de que voceros calificados del gobierno reiteren siempre que no va a haber elecciones por ahora y ponderen que la significativo es la economía, es una manifestación clara del miedo de contarse este año… la tendencia de los números hablan y dan lectura: La revolución se agotó!.

Tendencia histórica del voto Chavista: Presidenciales 1998: Chavismo: 3.673.685 // Oposición: 2.863.619. Constituyente abril 1999: Chavismo: 3.630.666 // Oposición: 300.233. Constituyente Diciembre 1999: Chavismo: 3.301.475 // Oposición: 1.298.105 Presidenciales 2000: Chavismo: 3.757.773 // Oposición: 2.530.805. Revocatorio 2004: Chavismo: 5.800.629 // Oposición: 3.989.008. Parlamentarias 2005: Chavismo: 1.871.419 // Oposición: no participó. Presidenciales 2006: Chavismo: 7.309.080 // Oposición: 4.292.466. Reforma 2007: Chavismo: 4.404.626 // Oposición: 4.521.494. Regionales 2008: Chavismo: 5.541.942 // Oposición: 4.712.621. Enmienda 2009: Chavismo: 6.310.482 // Oposición 5.193.839. Parlamentarias 2010: Chavismo: 5.423.324 // Oposición 5.674.343. Elecciones presidenciales 2012: Chavismo 8.191.132 // Oposición: 6.591.304 // Elecciones regionales 2012/ Chavismo 4.853.494 // Oposición 3.883.037Elecciones presidenciales 2013: Chavismo 7.505.338 // Oposición: 7.270.403 Elecciones Municipales 2013. Chavismo // 5.216.522 // Oposición 4.373.910. Elecciones parlamentarias 2015. Oposición 7.707.422 // Chavismo 5.599.025 //…

