Publicado en: Actualidad, Nacionales

Feb 1, 2017 9:46 am

Este 31 de enero, durante su intervención en el debate frente al desconocimiento de las funciones de la Asamblea Nacional y la vulneración de de los derechos de los parlamentarios, el diputado por el circuito tres de Distrito Capital, Henry Ramos Allup, dijo que cada acción contra el Poder Legislativo por parte del gobierno nacional busca evadir el control y vigilancia del organismo y advirtió a sus colegas del bloque de la patria, que son ellos quienes van a ameritar la inmunidad parlamentaria.

Nota de prensa

“El meollo del asunto es que al gobierno nacional no le interesa que la Asamblea Nacional cumpla con sus funciones, porque si cumple con sus funciones de legislar, de controlar y de debatir, el gobierno sale aplazado. Conmueve la infinita estupidez de la posición de los colegas parlamentarios del gobierno que están haciéndole el juego a esta lesión de la autonomía parlamentaria, ellos como que no se han percatado que prontico, prontico, son los que van a necesitar inmunidad parlamentaria. No se han dado cuenta que –para mal- les va a convenir el privilegio que los tengan que allanar para enjuiciarlos”, dijo Ramos.

En este aspecto, citó el reciente caso del diputado Luis Florido, quien fue despojado de su pasaporte por orden directa “de altos funcionarios del régimen”, y agregó que “son ardides, son artimañas del gobierno para seguir molestando el ejercicio de nuestra función parlamentaria”. Asimismo, resaltó las 43 sentencias emitidas por el TSJ en las que se decreta que la Asamblea Nacional se encuentra en desacato, no intimidarán a los diputados y que todos van a seguir cumpliendo con las funciones que el pueblo venezolano les delegó a través del voto popular.

“No nos engañemos, al gobierno le interesa ponernos en esta situación falsa de desacato porque el gobierno no puede pasar el cedazo de someterse al control y vigilancia de esta asamblea, porque no lo pueden pasar. ¡Es que se han robado todo! Lo han despilfarrado todo, porque es que este gobierno se la pasa dando saltos entre los blancos del código penal, y ahí pulula el hampa, pero ni siquiera hampa política, sino el hampa común y ya no es solamente corrupción, es narcotráfico. Que gente tan importante de este gobierno haya sido señalada como relacionada o incursa de delitos de narcotráficos y no pase nada, ese es el desparpajo de este régimen forajido”.

Finalmente, Ramos Allup alentó a su bancada a “seguir guapeando y seguir firmes en nuestro testimonio porque no vamos a entregar nuestras investiduras”, y, dijo que si bien es cierto hay una confrontación de poderes, no fue ocasionada por la Asamblea, “nosotros hemos sido reactivos, no podemos sentarnos y quedarnos callados. Para que no nos declaren en desacato debemos hacer exactamente lo que quiere este gobierno de rufianes y no lo vamos a hacer”.

“Yo sí creo que hay solución, yo sí creo que hay futuro, y yo sí creo que estamos más cerca del desenlace de lo que el propio gobierno piensa. Estos son estertores de agonía, este aferrarse agónicamente al poder y tratar de negar elecciones, como negaron el referendo revocatorio y cualquier suceso electoral -porque ellos saben cuál es el resultado- es simplemente la conducta de un gobierno estertoroso, de un gobierno agónico que además está absolutamente identificado no solo en nuestro país, sino en toda la comunidad internacional”, puntualizó.