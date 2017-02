Publicado en: Actualidad, Nacionales

Feb 5, 2017 9:05 am

El diputado a la Asamblea Nacional y dirigente de Primero Justicia, José Antonio España, manifestó su posición sobre la violencia desatada que a su juicio existe en el estado Delta Amacuro, señalando que “la inseguridad está azotando al Delta”.

Nota de prensa

En ese sentido aseguró que “enero cerró con la alarmante cifra de 17 muertos en Delta Amacuro, y se apunta como el mes más violento en dicha entidad, son asesinatos por ajuste de cuentas, atracos, entre otros, y es que la vida es sagrada y hay que respetarla, hasta cuándo tanta violencia, en otros tiempos el Delta era un estado seguro, paraíso de Venezuela, la inseguridad no era un problema tan grave para los deltanos”.

A razón de lo expuesto, el parlamentario por el estado Delta Amacuro profirió que “el gobierno nacional, regional y municipal, permitieron que las cosas se le salieran de control y llegarán a este punto, porque no toman una sola decisión en materia de inseguridad, no se preocupan por la vida del venezolano. Ellos abandonaron al Delta, no lo quieren, no le paran al pueblo deltano”.

De igual manera el dirigente de la tolda amarilla precisó que la ciudad de Tucupita, es la principal afectada, ya que sus calles y avenidas carecen de alumbrado y de módulos policiales en cada esquina, al tiempo que argumentó “por no implementar políticas adecuadas en materia de inseguridad, el hampa está azotando al Delta y a Tucupita, por eso estamos aquí, trabajando para cambiar al Delta y a Venezuela”.