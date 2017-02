Publicado en: Actualidad, Nacionales

Feb 5, 2017 8:47 am

El presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Tinedo Guía se pronunció respecto a las conversaciones entre el Gobierno Nacional y representantes de la Unidad para un diálogo y señaló que el mismo debe ser sincero para que pueda funcionar.

“Si esas mesas de diálogo no ofrecen, no cumplen eso que en un principio se comprometieron en cumplir, entonces no tiene sentido hablar de diálogo… Si se utiliza como una barrera para imponer, evidentemente quien asista al diálogo no se va a sentir seguro”, dijo.

Las declaraciones las ofreció este domingo en una entrevista en el programa Diálogo Con… del periodista, Carlos Croes.

La sociedad venezolana está mal informada

Por otra parte, Guía indicó que el periodismo es cada vez un oficio más complicado y que los venezolanos están cada vez menos informados.

“La sociedad venezolana está mal informada, primero por que en los impresos la poca paginación limita la información y segundo en redes sociales surge el rumor con los laboratorios… Cuando ya el rumor ha crecido eso ocasiona que no te crean”.

Además de ello sostuvo que el Colegio Nacional de Periodistas “siempre ha estado en contra de la censura”. “El periodismo es un ejercicio cada vez más complicado y difícil en Venezuela y el mundo”, sostuvo.

Para Guía los periodistas deben ser políticos más no activistas y no utilizar los medios para ello. “Eso está contenido en el código de ética”, indicó.