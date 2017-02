Publicado en: Actualidad, Nacionales

Feb 5, 2017 10:13 am

El responsable regional de Voluntad Popular en Carabobo, Alejandro Feo La Cruz, rechazó “el golpe de estado” que pretenden darle los miembros oficialistas de la Cámara Municipal de Miranda a la concejal María Alejandra Ríos (VP), y anunció que ejercerán acciones legales para defender tanto a la dirigente como a la voluntad de quienes la eligieron para ocupar ese cargo.

Nota de prensa

En rueda de prensa ofrecida desde la sede de la Cámara de Comercio de Bejuma, el dirigente político aseguró que “María Alejandra Ríos está siendo víctima de una componenda del Psuv, y apoyados por algunos negociantes que se dicen opositores, a fin de despojarla de su posición bien ganada como concejal electa del municipio Miranda”.

Feo La Cruz, acompañado de representantes de otras fuerzas políticas como Vente Venezuela, Alianza Bravo Pueblo y Juega Limpio, señaló que a Ríos tratan de sacarla porque dice siempre la verdad, y no se deja amilanar cuando el poder quiere subyugar a los mirandinos. “Porque no es una negociadora y no se pone de espaldas a la gente, y no acepta que quieran comprar su conciencia”-, expresó.

La máxima autoridad del partido naranja manifestó que Ríos no solo cuenta con todo el apoyo de sus vecinos, sino también con su organización política –Voluntad Popular-, con sus aliados, y con la confianza de Leopoldo López y Lilian Tintori, “porque estamos seguros que ella no necesita estar en una sesión o portar un carnet para defender a toda la gente del occidente de Carabobo”.

Alejandro Feo La Cruz dijo que si piensan que van a poder callar a María Alejandra Ríos sacándola del Concejo Municipal de Miranda con una trampa, “están muy equivocados”, porque ella volverá a entrar con miles de votos que se van a expresar cuando este mismo año se efectúen las elecciones municipales y regionales en el país.

Por su parte, la concejal Ríos agradeció la solidaridad de parte de la organización a la que pertenece, así como de los vecinos para quienes ha trabajado a tiempo completo.

Juramentación de Comandos por el Cambio

Posteriormente a la rueda de prensa, Feo La Cruz juramentó a nuevos miembros de los Comandos por el Cambio que trabajarán a lo largo y ancho del occidente carabobeño en los próximos procesos electorales, a fin de contribuir a la construcción de la mejor Venezuela.