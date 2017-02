Publicado en: Deportes, Titulares

Feb 8, 2017 3:54 pm

Ivan Rakitic no ha estado en muchas de las zonas turísticas de Barcelona. Por ejemplo, no ha paseado nunca por Las Ramblas. El jugador azulgrana, que vive su tercera temporada de azulgrana, se ha alejado de los puntos más concurridos por recomendación expresa del Barcelona, según ha desvelado el centrocampista a la publicación croata Novi List.

“Las zonas más turísticas que he visitado las he visto desde la segunda planta de un autobús turístico, cuando hemos celebrado títulos con el Barça. Nunca he estado en las Ramblas y en Montjuïc, por ejemplo, solo dos veces”, señala el croata en la publicación. Rakitic admite que pasa mucho tiempo en centros comerciales, sobre todo en uno de la localidad costera de Castelldefels, porque tienen actividades infantiles.

Rakitic desvela también alguna curiosidad sobre Leo Messi. “Con los vecinos no he tenido ningún problema. No como Messi en Castelldefels. Tuvo que comprarle su casa a los vecinos porque eran ruidosos y así poder estar solo”, explica.

El futbolista culé también hace referencia en el artículo a las diferencias que encuentra entre los andaluces y los catalanes: “Los andaluces son más como los croatas, en plan ‘vamos poco a poco, mañana ya tendremos tiempo, no hay prisa’, mientras que los catalanes son un poco como los suizos, no son tan abiertos, se respetan unos a otros pero siempre con cierta distancia en plan ‘no me toques y no te haré daño'”.

Información de MSN