Publicado en: Actualidad, Nacionales

Feb 10, 2017 7:00 pm

La falta de medicamentos y tratamientos para el cáncer, así como el pésimo estado de los servicios oncológicos y de salud en Venezuela han cobrado otra víctima. En esta oportunidad se trata de la pequeña Victoria Lara, paciente del servicio de oncología del hospital infantil Dr. J.M. de los Ríos, quien acudió junto a su madre, Adianez Aguilar y otro grupo de pacientes y familiares a la Asamblea Nacional, hace menos de un mes, a denunciar la carencia de tratamientos y quimioterapias en el nosocomio capitalino.

Nota de prensa

La información la dio a conocer el diputado por l estado Vargas, José Manuel Olivares, quien como presidente de la Comisión de Salud de la AN, recibió a la comitiva.

“Hace unos días subí a mi cuenta Instagram una foto con dos niñas, una fue mi paciente y la otra, la más grandecita, era su prima y se llamaba Victoria. Hoy recibí la noticia desde el hospital J.M de los Ríos, que falleció el pasado martes. Es una dura noticia. Que un ser humano pierda la batalla contra el cáncer, puede ser algo normal en cualquier parte del mundo. El problema es que esta niña perdió esta batalla porque tenía dos meses sin recibir su tratamiento de quimioterapia, dos meses de retraso en su tratamiento y como complemento, debía hacerse unos exámenes y por falta de insumos debió realizar esos estudios fuera del Hospital J.M de los Ríos.

Aparentemente en ese otro centro fue afectada por una bacteria. Y no había tratamiento cómo atacar la bacteria y el resultado final fue que una niña que no debió morir; una niña que tenía un diagnóstico de cáncer en un estadio que le permitía hacer una vida completamente normal, tener hijos y familia; hoy lamentablemente, Victoria de 14 años, pierde su vida porque en Venezuela, en el hospital infantil más importante de Caracas, no existen los requerimientos médicos para salvarla”, contó Olivares.

El también médico oncólogo confesó sentirse afectado con la noticia, pero pidió en nombre de la pequeña, que la sociedad venezolana, asuma estas situaciones, como impulsores para bregar el cambio.

“Como médico oncólogo uno está preparado para asumir estas situaciones. Pero duele profundamente que pacientes como Victoria, que luchan para aferrarse a la vida, sean victimas de la inhumanidad de Nicolás Maduro y su gobierno. Siguen muriendo venezolanos de todas las edades sin tratamiento y el silencio sigue siendo la única respuesta de este gobierno irresponsable”, fustigó el parlamentario.

“Nosotros, desde la AN seguiremos luchando por la vida, por la salud y por el cambio. Ya basta de tanto dolor, transformemos tanta indignación en fuerza para salir adelante y exijamos con contundencia nuestro derecho a tener salud, el derecho de nuestros niños a tener sueños y un futuro digno”, concluyó.