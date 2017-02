Publicado en: Curiosidades, Titulares

Tras el acto de discriminación y censura que sufrieron 3 mujeres en la playa argentina de Necochea por tomar el sol en topless, cientos de féminas se han solidarizado con ellas, incluida la actriz, misionera y activista por los derechos de la mujer, Mariana Pizarro.

Con los senos al aire delante el hermoso fondo de las cataratas de Iguazú, en la frontera de Brasil y Argentina, Pizarro aparece contenta y alzando los brazos para posar su libertad.

Sin embargo, al publicar su instantánea en su cuenta de Facebook, la misma red social inhabilitó su perfil.

Solo mantuvieron la imagen durante un par de minutos, después la borraron. Cuando pedí explicaciones me respondieron que me rehabilitarían si enviaba copa de mi DNI, a lo que me negué rotundamente”, contó la argentina.

Ante esta guerra de las redes sociales contra los pezones femeninos, la activista alzó la voz y aseguró que era un verdadero acto de censura.