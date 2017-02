Publicado en: Actualidad, Nacionales

Feb 13, 2017 7:24 am

La diputada de la oposición en la Asamblea Nacional (AN), Adriana D’Elia, reiteró este lunes que en Venezuela no hay un gobierno democrático debido a que no permite que se realicen elecciones.

LaPatilla.com

“No estamos en un régimen democrático pero debemos organizarnos y estar más unidos que nunca. Todavía no tenemos cronograma electoral y es una estrategia del gobierno para no medirse”, dijo D’Elia durante una entrevista que le realizaran en el canal de noticias Globovisión.

Insistió en que “más del 80% de los venezolanos quiere un cambio en nuestro país. Las elecciones son un derecho de todos los venezolanos y hay que hacerlas cumplir. Tenemos que estar organizados, solidarios y buenos voceros,

Se ha perdido la confianza en el Gobierno que hace negocio con el hambre del pueblo. Han traspasado todos los límites”.

“Las elecciones no tienen nada que ver con las prioridades del gobierno. Las elecciones no dependen de la Mesa de la Unidad Democrática sino de los venezolanos y tenemos que hacer la suficiente presión para tenerlas”, indicó.

“Este Gobierno no cumple nada y debe dar un paso al frente con soluciones a todos los problemas que vivimos los venezolanos que creemos en la democracia”, aseveró.

Al ser consultada sobre la entrega de su Memoria y Cuenta, D’Elia indicó que la misma será presentada este miércoles 15 de febrero, y será a través de sus redes sociales la vía para dar a conocer el lugar y la hora de dicha presentación.