Publicado en: Opinión

Feb 13, 2017 7:01 am

¿Tirar micrófonos en la Asamblea califica para dirigir universidades? ¡Con razón el ministro piensa que los talentos de la gente son de él!

Un ministro de quien el mundo no tenía conocimiento de su existencia, al menos no antes de ser juramentado en el cargo. Personaje que hace poco ganó sus únicos titulares en los medios porque siendo diputado zanjó un debate en la Asamblea Nacional lanzándole el micrófono a un colega a manera de argumento. Ahora encargado de la cartera de “Educación Superior, Ciencia y Tecnología”… atiende una entrevista y el periodista solo encuentra, entre tantas boberías, otra, quizás la más llamativa, para titular: ¡NOS ROBAN LOS TALENTOS!

Así como se lee.

A primera impresión uno creería que el ciudadano Hugbel Roa Caruci, ese es el nombre del ministro, era propietario y portador de una serie de “talentos” –vaya usted a saber de qué se trata- y que algún malandro le metió mano al bolsillo del ministro… y se robó esos talentos. Por eso será que el ciudadano Roa Caruci habla de un robo.

El viejo cuentico del robo de talentos es la coartada de todos los gobernantes infelices y este ministro sin duda que lo es, para justificar que la gente más decidida, no necesariamente la más talentosa, siempre ha sido la primera en cruzar las fronteras, a motu proprio, cuando un gobierno socialista, estatista, centralista y poco dispuesto a respetar las reglas de la democracia, empobrece una sociedad como sucede en nuestra Venezuela y como siempre ha sucedido en todas las latitudes donde gobiernos como el bolivariano se entronizan para fundar regímenes que según sus fundadores prevalecerán por siempre.

¿Lo dudan?: Repasen la historia de la Unión Soviética, de la Alemania hitleriana –el partido nazi se llamaba Nacional Socialista del Pueblo Alemán-, de la China, de Norcorea, Vietnam del Norte, Europa Oriental o Cuba que nos queda más cerca.

Todos esos países eran prósperos hasta que llegó el socialismo.

La declaración sobre el supuesto robo de talentos del ministro Roa Caruci no solo demuestra ignorancia y desfachatez… es que retrata de cuerpo entero al burócrata chavista que resulta remunerado con carteras ministeriales sobre la base de buscar explicaciones esotéricas a lo que está a la vista, aunque de la materia que debe administrar conozca poco o nada. Eso sí, supongo que el ministro siempre podrá acabar cualquier discusión, lanzando micrófonos a la cabeza de quien chiste diferir sus barbaridades.

Según el nuevo encargado de la educación universitaria no es asunto importante que los profesores universitarios ganen salarios de miseria en nuestra Venezuela… lo cual impide que tengamos una educación de primera… porque eso tiene otro origen.

De acuerdo a este singular ministro habría una “crisis del capital mundial”, explicada según este genio de la lógica… porque en otros países “han dejado de atender a la educación”… es decir… no se trata de que en nuestra Venezuela los profesores ganamos una miseria… sucede de acuerdo al razonamiento de Roa Caruci que en otros países les pagan demasiado.

Por supuesto que el representante de un gobierno que gradúa bachilleres que nunca vieron matemáticas, o física, química e incluso inglés, que sigue siendo el idioma universal de la ciencia, porque no hay profesores dispuestos a ganar 4 hamburguesas mensuales por dictar clases, organizar exámenes y corregir notas, mal que también se hace presente en las instituciones del tercer nivel… nunca se dignará a explicar el por qué las universidades privadas, que cobran como hacen otras en el exterior, pero que cobran miserias a sus empobrecidos alumnos, porque el gobierno chavista ha vuelto miserable una sociedad que antes de ellos fue próspera y los padres a duras penas pueden cancelar las mensualidades… les paga tan poquito a sus profesores.

Tampoco abre la bocota el ministro para denunciar el malandraje que al amparo de la inacción de las policías y la Guardia Nacional han convertido las universidades nacionales, autónomas pero asfixiadas, en coto de caza para futuros pranes o boliburgueses. Eso es como esperar peras del olmo.

No me extiendo en el tema o en el personaje porque no vale la pena: Solo recuerdo que ese ciudadano Roa Caruci, lanzador de micrófonos, no será recordado como un educador serio: Como aún lo es Luis Beltrán Prieto Figueroa quien llegó a ser considerado el mejor pedagogo de la América mestiza, o Arturo Uslar Pietri cuyas reflexiones sobre el tema educativo aún están vigentes, e incluso mi padre a quien se le llenaban las aulas de clase porque sus lecciones eran aprovechadas por estudiantes de otras materias y de otras facultades.

Ejemplos de buenos profesores sobran y malos también, entre estos últimos el actual ministro que si la oposición quisiera ser más útil a los intereses del soberano de a pie… pediría para continuar el diálogo la inmediata remoción deeste Hugbel de ácido recuerdo.

¡Con razón quien me envió la entrevista que está en La Razón de esta semana… comentó acremente “de qué chivera sacaron este ministro”!