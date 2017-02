Publicado en: Opinión

Feb 13, 2017 8:07 am

Muy contentos estaban un grupo de amigos, al ver el regreso de Joao do Nascimento a su barrio en Caracas. Todos recordaban, que su ida del país se remontaba a cinco años atrás cuando tuvo que partir para atender en Brasil los negocios de su familia por la muerte de su padre. En algo más de 25 años de permanencia en Venezuela, habían logrado establecer fuertes lazos de amistad entre ellos. De allí el regocijo por su retorno.

¿Cómo te fue por esa tierra de Samba y Caipirinha? Fueron las primeras palabras de recepción.

– Olá meus amigos . Prazer em vê-lo novamente.

!A carajo al pana se le olvido el español, dijo uno de su amigos!

– Eu digo, Português e Espanhol é a mesma coisa … você começa rapidinha

Ta bien, dinos que hiciste por esas tierras lejanas. ¿Fuiste a Rio de Janeiro? ¿Viste a La chica de Ipanema? ¿Es verdad que las Garotas tienen un culo impresionante?

– Não era todo o trabalho. É claro que eu fui para Copacabana, dançar samba com garotas e eu jogava futebol na praia

Dime otra cosa Joao, como está la situación política de ese país.

– Bem, a coisa é política queimando desde Dilma foi removido da presidência e agora com os escândalos de corrupção que foram descobertos com a Odebrecht caso.

¿Jode…que? explícate mejor João.

– Eu não disse foda, disse Odebrecht, e refere-se ao processo LAVA JATO.

Verga, ahora si nos jodimos com tu portugueiro…que vaina es esa de “Lava Gallo”.

– Operação Lava Jato (Operacion Autolavado) é uma investigação em andamento pela Polícia Federal do Brasil, que deflagrou sua fase ostensiva em 17 de março de 2014, cumprindo mais de cem mandados de busca e apreensão, de prisão temporária, de prisão preventiva e de condução coercitiva, visando apurar um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou de 10 a 20 bilhões de reais em propina. A Polícia Federal a considera a maior investigação de corrupção da história do país, e investiga crimes de corrupção ativa e passiva, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro, organização criminosa, obstrução da justiça, operação fraudulenta de câmbio e recebimento de vantagem indevida.

A operação foi assim chamado por causa do uso de uma rede de lavanderias e estações de serviço pela quadrilha para mover valores origem ilícita.

Eso es un guiso con los contratos y comisiones, dijo uno de los amigos.

– Por isso é, no Brasil, chamamos de Feijoada. Por isso é, no Brasil, chamamos de Feijoada. Além disso, deixe-me dizer que, naquela aparacen peo marcada contratos venezuelanos e pagamento de comissão por mais de 98.000.000 dólares.

¿Y quiénes son los pimentones en ese guiso o feijojada con la empresa Joderbrecht u Odebrecht?

– Nos registros, de acordo com os meios de comunicação que observou que o presidente Hugo Chávez Odebrecht adjudicados contratos no valor de US $ 11.000 milhões e que até agora nenhum desses contratos tenha sido concluída. Dentre eles, podemos observar o seguinte:

Comuna agro-industrial Diluvio: 50.000 hectáreas de cultivos, 1.200 casas (arrancó en 2008; ahora abandonado).

2. Puente Nigale: 11km sobre el Lago Maracaibo (arrancó en 2005; 29% completado; ahora congelado)

Represa de Tocoma: 100 megavatios (arrancó en 2009; 39% completado; ahora congelado)

Comuna agro-industrial Abreu de Lima: 34.000 hectáreas de cultivos; 500 casas (arrancó en 2009; ahora abandonado)

Puente Mercosur: 11 kilómetros sobre el Río Orinoco (arrancó en 2006; ahora congelado)

Metro de Caracas, línea 5: 8 estaciones (arrancó en 2007; 23% completado)

Tren Guatire-Caracas: 32 kilómetros de tren liviano (arrancó en 2007; 20% completado)

Que manguanga señores, se pagaron once mil millones dedolares a la empresa brasilera, que a su vez repartió 98 millones de dólares entre los pimentones chavistas y ninguna obra fue culminada……así es que se gobierna dirían los enchufados en este régimen.

Mientras tanto, acotó uno de los amigos de Joao, la Fiscal General de la Republicano dice ni pío y a lo mejor nos sale con el mismo cuento del chinito de Recadi, agarrando a un infeliz funcionario y echarle toda la culpa, mientras los pimentones revolucionarios se dan la gran vida. Parafraseando una cita bíblica, dijo para concluir

“Quien este libre de Odebrecht, que tire la primera piedra”