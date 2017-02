Publicado en: Opinión

Feb 13, 2017 7:07 am

Cada vez se plantea con más urgencia encontrar una salida del régimen castro-chavista-madurista, la situación del país es extremadamente grave desde todo punto de vista político, económico, social y cultural, es por ello que la lucha por las elecciones de gobernadores debe ser un objetivo irrenunciable. Pero no todos ven las elecciones como el camino para dar de baja al régimen del socialismo del siglo xxi, a pesar de que es obvio que es a lo que más teme la banda de los siete, todos sus esfuerzos están orientados a evitar una elecciones, cualquiera, porque saben que las perderán de una manera estrepitosa que denunciará su agotamiento como fuerza política y social.

Las elecciones no es la meta, la meta es sacar a Maduro y al régimen del poder, el medio son las elecciones. Las fuerzas democráticas sólo pueden manejar las salidas constitucionales, democráticas, pacíficas y electorales, que pueden que no sean las únicas, pero las otras dependen de factores fuera de nuestro control. Las elecciones permiten unificar la lucha con los sectores disidentes del chavismo y permiten mantener el respaldo de las fuerzas internacionales que apoyan una salida democrática a la crisis política en Venezuela.

Pero además guiados por las acciones del chavismo para evitar que se realicen las elecciones, sabemos que la lucha por conquistar unas elecciones no será ninguna tarea fácil, al contrario, requerirá del máximo empeño y plantear acciones en todos los frentes, será una pelea que implicará fuertes movilizaciones de calle, y mientras más dura sea la resistencia del oficialismo más dura y contundente su derrota. Para lograr el objetivo intermedio de las elecciones los partidos deben diseñar una nueva estrategia destinada a garantizar la realización de las elecciones y garantizar sus efectos constitucionales, es decir, deben estar dispuestos a defender su victoria.

Para ello deben plantearse una nueva relación con las fuerzas sociales opositoras decepcionadas de los resultados del 2016. Deben plantearle al país una agenda clara que incluya un calendario de lucha en donde se diga con claridad cuál es el camino a seguir para la conquista de las elecciones y subsecuentemente como a partir de ahí se desarrollará la lucha para salir del régimen.

Se han comenzado a producir acciones como la marcha de la salud, en protesta contra la grave situación del sector que se ha vuelto intolerable social y éticamente, y es muy probable que otros sectores se movilicen en pro de los gravísimos problemas que los aquejan, es partir de ahí donde debe articularse la lucha por salir del régimen, ya que permitirá incorporar una fuerza social inmensa contra la cual el gobierno no tiene ninguna posibilidad de enfrenar sino por la represión brutal y abierta lo que lo conducirá a quedar más expuesto nacional e internacionalmente como una brutal dictadura y cada vez más acorralado por las fuerzas democráticas.

La grave situación del país con una inflación estimada para este año de 2200% (venimos de 720% en el 2016), con un 93% de la ciudadanía que estima negativamente la situación, un 82%, que quiere un cambio, un 60% dispuesta a movilizarse y un presidente Maduro con una aceptación menor a 10%, indica que el país se va a movilizar enérgicamente buscando una solución, que no es otra que el cambio político no sólo del presidente sino un cambio político del régimen, porque no basta cambiar al tirano sino cambian las condiciones que lo hacen posible. Es la restitución de la institucionalidad democrática lo que puede crear las condiciones de posibilidad para una reconstrucción civilizada de la vida política, económica, social y cultural del país.

Pedro Vicente Castro Guillen @pedrovcastrog