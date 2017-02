Feb 14, 2017 8:47 pm

Son famosos y usuales los mensajes de amor y apoyo entre Barack y Michelle Obama vía redes sociales. Pero hoy, en el Día de San Valentín, el ex presidente de los Estados Unidos logró más 80 mil retuits en sólo unas pocas horas con su gran declaración de amor a Michelle. “Casi 28 años contigo, pero siempre se siente como el primero”, escribió.

¡Aww, qué bello!

Happy Valentine’s Day, @michelleobama! Almost 28 years with you, but it always feels new. pic.twitter.com/O0UhJWoqGN

— Barack Obama (@BarackObama) 14 de febrero de 2017