Publicado en: Opinión

La política es una oportunidad para dialogar, debatir y analizar diferentes puntos de vista. La democracia es la conclusión de todo esto. Es el libre ejercicio de la política. La política es una oportunidad para dialogar, debatir y analizar diferentes puntos de vista. La democracia es la conclusión de todo esto. Es el libre ejercicio de la política.

Digo esto a propósito de los recientes y polémicos anuncios del Consejo Nacional Electoral, en torno a la renovación y legalización de los partidos y organizaciones políticas del país.

Los partidos políticos sabíamos que teníamos que contarnos, lo que estamos denunciando son las dificultades que ha impuesto el ente comicial para secuestrar la democracia y cercar a la Unidad.

Es imposible que se pueda hacer la renovación de los partidos con estas condiciones que ha puesto el CNE. Esto es solo una nueva demostración del miedo que tiene esta gente a contarse.

Ahora las rectoras argumentan que hasta que no termine este proceso no pueden ser convocadas las elecciones regionales. Es una clara violación a nuestros derechos. Es una clara demostración de miedo. Miedo a contarse. Miedo a perder, porque saben que perdieron el apoyo. El pueblo ya no los quiere.

Nosotros fuimos formados en democracia. No creemos en los monopolios de poderes y por eso seguimos luchando porque el CNE haga su trabajo.

Señoras rectoras, presenten el cronograma electoral. Convoquen a elecciones. Escuchen al pueblo venezolano que quiere Cambio. Sean conscientes de que esto ya no da para más.

Venezuela quiere contarse. Queremos elecciones ya. Todo cambio pasa por el cambio de gobierno. Hermanos venezolanos, sigamos luchando no podemos desmayar.

Loading...



Feb 14, 2017 7:02 pm