Feb 19, 2017 9:24 pm

Romina Andreína Peraza Torres, la venezolana que fue asesinada por su novio en Panamá, fue violada antes del crimen, según relataron testigos del caso.

Con información de Panorama

De acuerdo con una crónica publicada por el diario Panorama, la joven no solo recibió 14 puñaladas. El homicida también la violó y obligó a una compañera de cuarto de su novia a grabar la espantosa escena.

El viernes se desarrolló la audiencia en contra de Flores, quien fue detenido preventivamente por seis meses, cuando intentaba escapar, tras cometer el femicidio.

La amiga de Peraza, también venezolana, declaró: “Escuché gritos en el cuarto y cuando fui a la habitación él tenía un cuchillo en la mano. La amenazó con que le diera el celular y la obligó a desnudarse. A mí me obligó a que los grabara con el teléfono, mientras la violaba y me dijo que, si no lo hacía, nos mataría a ambas”.

La testigo también reveló que Flores le ordenó que pusiera a calentar agua para desfigurarle el rostro a su novia.

En medio de la trifulca, la venezolana le ofreció 800 dólares en efectivo a su novio para que no les hiciera daño y le prometió que no lo denunciaría, pero las palabras de Peraza no fueron convincentes para Flores y comenzó a atacarla con el arma blanca en sus muslos.

Continuar leyendo aquí: Panorama