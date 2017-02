Publicado en: Actualidad, Regionales

Feb 19, 2017 3:17 pm

El dirigente del partido político Acción Democrática en el estado Carabobo, Renny Bonalde, se pronunció respecto a la crítica situación de transporte público que atraviesan en la entidad.

Nota de prensa

“La crisis de transporte continúa afectando a los Carabobeños, quienes sufren para poder trasladarse, esperando horas en una parada para poder abordar alguna unidad y de esta forma llegar a su destino, cuestión que resulta un verdadero calvario debido a la poca cantidad de autobuses disponibles, los cuales no abarcan la demanda de los usuarios”, expresó Bonalde.

Indicó, que las personas no sólo deben batallar ante las escasas unidades, sino también con el incremento del pasaje, establecido arbitrariamente por los choferes que no respetan el precio establecido, además de no recorrer las rutas en su totalidad, dejando a los pasajeros donde mejor les parezca.

“A los ciudadanos se les tiene que garantizar un óptimo servicio de transporte, es inconcebible que tengan que soportar todos estos atropellos, recordemos la tragedia que ocurrió en Güigüe, en la que murieron tantos inocentes en una unidad que llevaba mas pasajeros de lo permitido, muchos de estos arriesgando su vida guindados en la puerta del autobús”, aseguró.

Finalizó, haciendo un llamado a los organismos competentes respecto a esta situación que afecta considerablemente a quienes tienen que utilizar el transporte público para trasladarse a sus trabajos y a sus hogares.