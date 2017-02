Publicado en: Opinión

Feb 20, 2017 9:23 pm

Extraoficialmente pudimos conocer que las investigaciones sobre la firma Two Way Enterprises va más allá de nuestras fronteras. Un grupo de ciudadanos del estado Lara que han estado promoviendo investigaciones ante la Contraloría General de la Nación, la Asamblea Nacional y su comisión de Contraloría (poco interesada), a motu propio, escandalizados por la danza de millones que ha girado en torno al llamado “TREN QUE NO TIENE DURMIENTES” y el estado de parálisis en el que se encuentra la obra, ha pedido al a la INTERNAL REVENUE SERVICE, por sus siglas en inglés “IRS” Servicio de Impuestos Internos (agencia federal del Gobierno de los Estados Unidos encargada de la recaudación fiscal y de los cumplimientos de las leyes tributarias), se interese por la declaración de impuestos de la empresa en cuestión, ya que presumen que mucho de los dineros asignados y no ejecutados, tampoco han sido declarados ante la autoridad impositiva de EEUU y puede estar incursa en el delito de evasión fiscal cosa que es fuertemente castigado.

Fuentes cercanas a los denunciantes y a la investigación que ellos desarrollan, nos informan que el FBI, como Agencia federal de Estados Unidos, tiene conocimiento de todas las denuncias hechas ante la Justicia venezolana. El mencionado cuerpo de seguridad, necesita comprobar si la empresa Two Way Entrerprises INC, con domicilio comercial en USA ha cometido algún delito en esa nación. Eso agravaría su caso en Venezuela y esto ha venido siendo evaluado por el ministerio público que dirige Luisa Ortega.

DONDE ESTAMOS Y HACIA DONDE VAMOS

La situación de Venezuela es simple: por vía democrática pareciera no haber salida. La oposición se ha trazado una ruta democrática sujeta a los vaivenes propios de este camino: gente que todo lo ve mal y gente que “sataniza” cualquier posibilidad de arreglo, de entendimiento. Para ellos es “entreguista” y “alta traición”. No queda otra opción, entiendo yo que el uso de la vía de la fuerza. A riesgo de que me acusen, sigo pensando en un panorama distinto. La palabra, el diálogo, como la única manera de encontrar en medio de la oscuridad, alguna luz.

Sentarse con un gobierno que no cumple palabra, es incómodo. Molesto. Doloroso. Sin embargo no hay de otra, a menos que estemos pensando en un ensayo que no existe y el mejor ejemplo es lo que ocurre en Siria.

Mientras la gente sigue desesperanza, agobiada, y terminará por cerrar su entendimiento a los bandos en pugna y allí la gran ventaja sigue siendo el gobierno.

MADURO CON CAUTELA ANTE TRUMP

Reconozco que me equivoque. Uno lo que trata es de analizar, no de adivinar y dada las características del régimen me imagine que siendo sancionado tan gravemente el vicepresidente, romperían relaciones con el “imperio”. No fue así y me pregunto ¿Por qué? Sacan de las cableras de tv a CNN en español, por hacer público el dictamen del departamento del tesoro pero al que dicto la medida no lo vetan, ni le quitan el habla, solo UNA NOTA DE PROTESTA. Que no es más que un saludo a la bandera. En el fondo, pareciera una aceptación y lo otro una manera de ser solidario sobre quien saben que es culpable.

REGION CAPITAL

MUD: TANTO NADAR PARA MORIR EN LA ORILLA

La Mesa de la Unidad Democrática anunció su reestructuración. Ahora estará integrada por todas las organizaciones políticas con representantes en la Asamblea Nacional, en un Comité Político Operativo integrado por nueve partidos, y se eliminó la secretaría ejecutiva. Por un lado hay que celebrar el intento, el esfuerzo, aunque llega muy tarde y en consecuencia es inevitable el daño, dada la tardanza de tener una estructura que responda a la situación nacional. Es falso a mi juicio, que desaparezca la figura del Secretario Ejecutivo, la creación de un Coordinador General sustituye tal figura, que de manera vertical sigue siendo el que lleva las riendas, aunque no sea el vocero. Por otro lado, lamento observar en la nueva plataforma una estructura que responde más a los intereses y circunstancias de la capital, del centralismo que prevalece en la oposición y que tanto se critica al gobierno. Ojala entiendan que Venezuela no es Caracas y recorran la nación y atiendan cada particularidad. Ellos tienen la capacidad. Su coordinador es un operador político de primera, buen alumno de Ramón Guillermo Aveledo. De todas maneras esperemos por sus acciones, que realmente será lo que hará la diferencia. Por el bien de la nación, hacemos votos para que mejore la percepción y respuesta que merecemos los venezolanos que abogamos por un cambio.

O NOS UNIMOS O NOS JO…

Con el mayor de los respetos y cariños hacia Lilian y Mitzi, la agenda internacional tiene que ser una sola, a menos que ellas me digan que no la hay por parte de la MUD y debieron asumirla por obligación. Ese lobby, me disculpan que lo diga, tuvo un costo. LEOPOLDO volvió a pagar el error de esta clase de acciones. ¿Realmente quieren seriamente liberarlo? No sé si por esta razón, salió LUIS FLORIDO de la posición en que estaba. Si el enemigo es uno solo, la estrategia tiene que ser una sola. Y si dentro de la MUD hay varias AGENDAS, precedentes como este, moralmente restan a las damas a la hora de reclamar. He defendido a LEOPOLDO. Lo admiró. Solo que no estoy convencido, de que entienda lo suicida de algunas de sus posturas. Si es que él tiene poder de decisión en lo que se hace para LIBERARLO. Salvo repito, que el gobierno caiga o lo tumben, sus posibilidades se reducen y es lamentable. Conste que lo he defendido y seguiré haciéndolo.

TENGO UN PROBLEMA DE PAREJA… (COPIADO DE UN PASTOR AMIGO)

“Estoy metido en una relación que entra dentro de lo que se concibe como violencia de pareja. Es difícil admitirlo. Pero es la verdad. El primer paso para resolver un problema es admitirlo. En eso estoy. Ella me agrede. Yo la agredo. Tenemos tiempo juntos. Antes era mejor. Pero ahora es insostenible. Lo enfermizo es que no sé cómo dejarla.

Sí, tengo una relación enfermiza con mi Quincena. No debería llamarla “mi Quincena”, porque en realidad no es mía. Es la costumbre. Casi nunca está. Viene un par de días y se pierde. No sé si tiene otra relación, o si se va de parranda con sus amigas. Antes estaba más tiempo conmigo. Nos brindábamos compañía. Paseábamos juntos. Sobre todo, comprábamos juntos. Pero ahora todo eso es casi imposible. Me agrede con su actitud indolente. Lo hace a propósito, lo sé. Nunca le había gritado a una pareja. Pero no me puedo aguantar. Lo peor es que actúa como si no fuese con ella. Eso me molesta más.

Estoy cansado. Ya he comenzado a serle infiel. Cosa que estaba en contra de mis principios. Pero, ¿qué puedo hacer?, necesito un soporte. He caído bajo, comencé a serle infiel con la tarjeta de crédito. Y esta mujer no es amor, es puro interés… Alguien que me ayude.

ACLARA el Pastor que fue Tomado del grupo de empleados del Ministerio de Educación.

G2 CUBANO SIGUE A SUS ANCHAS ACTUANDO EN VENEZUELA

Todos los días recibimos cadenas y las reproducimos. Mensajes falsos. De hechos que no han sido corroborados. No es la primera vez que comento esto. Los cubanos tienen 58 años sobreviviendo. La dictadura más vieja del planeta. Se ha disfrazado de “democracia” y hasta la irresponsabilidad de la OEA le permitió integrarla. El que crea que este gobierno actúa sin asesoría se equivoca. Nada de lo que dice Maduro es producto de la improvisación. Cubanos, franceses y “gringos”, dirigen sus cuartos de Guerra. ¿Hasta cuándo caerá gente en esos cuentos? Principalmente la clase media y los radicales caraqueños. Los tipos tienen además una estructura que ha invertido en algunos (no todos) OPINADORES MIAMEROS y de otros países, para inventar todos los días una y mil historias. Para acusar, mostrar documentos, grabaciones y pare usted de contar. La MUD ha soslayado ese esfuerzo. Muchos podemos criticar y equivocarnos pero hasta allí. Repito, por esa vía los cubanos llevan 58 años. Dios nos ampare.

BUEN EJEMPLO Desde que el concejal metropolitano por UNT, conocido como “Goyo”(José Gregorio Caribas),tomo un papel más activo con sus actividades de calle, llamando al trabajo a todos en el Municipio Libertador, incluidos los partidos y ONGS, se nota una MUD en mejor sintonía popular. Es urgente entender los códigos de lo que padecen los ciudadanos.

LARA

ABSOLUTAMENTE INOPORTUNAS No valoró los fundamentos ni las razones que han llevado al Gobernador Falcón, a emitir sendas declaraciones. Soló critico su errático sentido de la oportunidad.

YARACUY

Mi colega Robert Alvarado abogado defensor del preso político Kamel Salame, declaró: “se ha hecho notorio el móvil que anima al Gobernador de Yaracuy, para el despliegue de un comportamiento, que luego se revela delictivo y contrario a la ética, en perjuicio de nuestro representado, con abierta burla por el estado de Derecho y por las garantías constitucionales de la libertad y la seguridad jurídica de toda persona”. El jurista señaló, “el empeño de Julio León en mantener a Kamel Salame en la cárcel se fundaría más en el posicionamiento político de Salame, no en los argumentos que hacen a la justicia y a las garantías de un debido proceso necesarias para el desarrollo de un proceso judicial, así lo hace ver un “Dossier” de inteligencia elaborado por la extinta Disip, que aclara el por qué el mandatario regional insiste en calificarlo como narcotraficante”.

ZULIA

GUERRA SUCIA Contra ROSALES no afecta sus esfuerzos. Algunos asumen posturas fuertes, que solo denotan una profunda envidia por no haber ocupado el espacio, durante su larga ausencia de 8 años.

OBLIGADO A CONTARSE Juan Pablo Guanipa. El mismo lo admitió. Necesita saber si los números se compadecen con la realidad. Aun perdiendo gana, porque de lo que muestre dependerá su futuro. Un solo consejo le doy, aunque como siempre, no lo valorará: Haciendo lo mismo no detendrá ese fenómeno atmosférico, con tendencia a hacerse HURACAN Grado 6.

ACLARATORIA Nuestra postura contra la inacción será permanente sobre todo cuando viene de quien es gobierno. Por eso no entiendo algunos silencios, incluyendo esporádicas manifestaciones que para mí es un SILENCIO EDULCORADO. Pronto se cumplirá un AÑO MÁS de la criminal intervención de Polimaracaibo. ¿Ha cumplido el NUEVO TIEMPO denunciando suficientemente este hecho? Igual critica para los Concejales y Diputados regionales y nacionales, en especial de este partido. ¿Por qué “hablan tan poco” de la exclusión del pago de servicios ASEO y GAS del recibo eléctrico? ¿Por qué el silencio sobre el retardo de los créditos adicionales y del ingreso por concepto de regalías petroleras? YO SIENTO que hay un esfuerzo municipal desconocido y no explicado. Yo termino de no entender porque un concejal, en el máximo papel se dedica a hablar de SIRIA, de DICTADURA, del cierre de CNN, carajo y no levanta su voz ni promueve nada en contra de este CRIMINAL SECUESTRO. Sigue micionando extra récipe.

