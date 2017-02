Publicado en: Deportes, Titulares

Feb 20, 2017 1:30 pm

El lateral brasileño Dani Alves no se guardó nada a la hora de hablar de su salida del Barcelona con la prensa española. En la entrevista que le otorgó a la ABC aseguró que los nuevos dirigentes no saben tratar con sus jugadores, reseña Infobae.

Por otra parte, el actual jugador de la Juventus habló de otros temas relacionados a su vida personal: Su “pelea” con Cristiano Ronaldo, su futuro con la música y lo poco que le importan los insultos racistas hacia su persona.

“En mis tres últimas temporadas se escuchaba que me iba, pero los directivos nunca me decían nada a la cara. Fueron muy falsos y desagradecidos. No me tuvieron respeto. Solo me ofrecieron renovar cuando le sancionó la FIFA”, reveló el ex azulgrana.

“Me gusta que me quieran, y si no me quieren, me voy. Irme gratis del Barcelona fue una hostia con clase. Yo entré en juego y firme una renovación con cláusula libre. Los que hoy dirigen el Barcelona no tienen ni idea de cómo tratar a sus futbolistas”, sentenció.

El jugador de 33 años ya sabe que será de su vida fuera de las canchas: “Cuando deje el fútbol me meteré de lleno en la música. Es mi gran pasión”, confirmó. Sin duda que si hay algo que le gusta hacer es cantar, ya que en su cuenta de Instagram publica videos en los que se lo ve entonando algunas canciones.

Otro de los temas que tocó en la entrevista fue su pelea con Cristiano Ronaldo, “fue por culpa de la prensa”, aseguró. “Si la gente supiera lo mucho que yo respeto a Cristiano Ronaldo, padre de Cristiano Jr. Hijo de Dolores y de José, que Dios lo tenga en su gloria”.

“Cuando dije de él que al ser demasiado protagonista, cuando ganas vas a destacar pero cuando pierdes van a ir por ti, lo dije de un modo muy respetuoso. Y pienso lo mismo de Messi o Neymar. Pero no tiene nada de dañina mi reflexión. La prensa lo vendió de otro modo, diciendo que yo había hablado mal de él y Ronaldo se lo creyó. Por eso no me saludó en la gala del Balón de Oro de 2015. Yo no necesito hablar de nadie para salir en los periódicos”, aclaró el brasileño.

En cuanto al racismo que se vive hoy en día en el fútbol mundial, detalló: “A mí no me afecta si alguien me llama negro. No me siento diferente. Sólo te afecta si dejas que sea así. No me gusta el victimismo que existe hoy en la sociedad. Si la gente viviera un poco más con la actitud de ‘a mí qué más me da lo que me diga ese’, la gente viviría mejor”.

Finalmente, el oriundo de Juazeiro aclaró que: “El fútbol es muy hipócrita. Estoy decepcionado. La fama es una mierda. El fútbol trae envidia, hipocresía y falsas amistades”.

Nota tomada de Infobae.