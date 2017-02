Publicado en: Titulares, Turismo

Feb 20, 2017 6:58 pm

Tras el exitoso evento de Super Bowl LI, Houston, la cuarta metrópolis más grande de los Estados Unidos, sigue desarrollando varios proyectos orientados a ofrecer a los visitantes de todas partes del mundo nuevas experiencias y oportunidades únicas de exploración. Si estás preparando tu viaje a Houston, no te pierdas las próximas inauguraciones y eventos.

Moody Center for the Arts – nuevo impulso para las artes

La próxima gran inauguración es el 24 de febrero. El Moody Center for the Arts (Centro Moody para las Artes) en Rice University abrirá sus puertas al público e iniciará su primera temporada. Este moderno centro de 4.645 metros cuadrados estará dedicado a la colaboración interdisciplinaria entre las artes, las ciencias y las humanidades. El Moody Center establecerá un nuevo distrito artístico en el campus de la universidad, cerca de la distinguida escuela de música, Shepherd School of Music, y la instalación de arte permanente de James Turrell, Twilight Epiphany Skyspace. Diseñado por la aclamada firma de arquitectura, Michael Maltzan Architecture, basada en Los Ángeles, el Moody Center reunirá a la comunidad de Rice y al público, impulsando al mismo tiempo el trabajo artístico innovador.

Siendo una de las primeras instituciones para las artes en los Estados Unidos que no colecciona arte y que fue concebida específicamente para la colaboración interdisciplinaria, el Moody Center será una plataforma experimental para crear y presentar obras de todo tipo. Asimismo, se ha concebido como un espacio para la docencia y un foro creativo para la comunidad artística de Houston y los aristas visitantes, nacionales e internacionales.

Muchas sorpresas de gran diversidad te esperan en el Moody Center. ¿Quieres ver el movimiento de nuestra galaxia? Lo podrás hacer en Reception Gallery (Galería de Recepción), que da la bienvenida a los visitantes al edificio. Allí se rendirá homenaje a Houston por ser el hogar del Control de la Misión de la NASA con la instalación The Starry Messenger (2014), un video en nueve monitores, de la artista Diana Thater. Tienes la oportunidad de ver la instalación hasta el 1 de febrero de 2018. Esta espectacular obra presenta una vista cambiante de la Vía Láctea, grabada en el Griffith Observatory Planetarium en Los Ángeles. Este trabajo estará en el centro de una serie de conversaciones interdisciplinarias sobre la tecnología de la exploración espacial y el impacto que ésta tiene sobre la vida en la Tierra. El programa se realizará en colaboración con el Rice Space Institute.

Entre el 24 de febrero y mediados de agosto de este año, el Moody Center estará lleno de proyectos, obras y eventos de artistas como Olafur Eliasson, Thomas Struth, Mona Hatoum, Dušan Týnek Dance Theater de Nueva York y los “ultra tecnólogos digitales” de teamLab, basados en Tokio. Para más información, visita https://moody.rice.edu/.

Lone Star Flight Museum estrenará nueva sede

Si te gusta la aviación o si quieres enseñar el amor por la aviación y su historia a tus hijos, prepárate para un gran estreno. El Lone Star Flight Museum, museo educativo sin fines de lucro dedicado a la aviación, se trasladará de Galveston al Aeropuerto Ellington de Houston en mayo de este año. La gran gala de inauguración de la nueva sede está prevista para el 20 de mayo, con la subsiguiente apertura del museo para todo el público.

La mudanza del museo de Galveston al Aeropuerto de Ellington se da en gran parte por los daños originados por el huracán Ike, que en 2008 tocó tierra en Galveston causando serios destrozos en esa ciudad y en toda la región de Houston. La nueva superestructura de acero del museo y las paredes inclinadas de hormigón son una respuesta a los vientos de 177 kilómetros por hora de Ike.

Las nuevas instalaciones -de 38 millones de dólares- ocupan un área de 13.000 metros cuadrados, incluyendo dos grandes hangares para unos 15-20 aviones en exhibición, acceso a la pista de vuelo, salones de clases y reuniones, diez simuladores de vuelo y un auditorio de 250 asientos.

El Lone Star Flight Museum comenzó como una colección de aviones privados en 1985. Durante más de 30 años, el museo ha honrado la extraordinaria historia de la aviación de Texas y ha sido designado como el Salón de la Fama de la Aviación de Texas. El Salón de la Fama, que fue destruido por el huracán Ike, será resucitado en Ellington para honrar a sus más de 60 miembros, entre ellos al astronauta de la NASA John Young, al pionero de la aviación Howard Hughes, al fundador de Southwest Airlines Herb Kelleher y a las mujeres pilotos del Servicio de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial.

La colección de aviones históricos y muchos artefactos ofrecen una perspectiva única del desarrollo tecnológico de la industria de la aviación y, al mismo tiempo, sirve como tributo a los que valientemente sirvieron al país.

Uno de los aspectos más interesantes de este museo está en ofrecer una rara colección de aviones históricos que se mantienen en buena condición. De hecho, estos aviones vuelan anualmente más de 40.000 millas aéreas para participar en exhibiciones de vuelo y espectáculos aéreos.

Los visitantes del museo también pueden volar en algunos de estos aviones. El Lone Star Flight Museum ofrece experiencias de vuelo en el Boeing B-17 Flying Fortress, North American B-25 Mitchell, North American T-6 Texan, Boeing PT-17 Stearman, Fairchild PT-19 Cornell y Cessna T-41 Mescalero. ¿En cuál de ellos te gustaría volar? Conoce más detalles sobre estos aviones y explora el museo enhttp://www.lonestarflight.org/.

