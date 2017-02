Publicado en: Actualidad, Nacionales

Feb 21, 2017 6:29 pm

La historia de la política actual venezolana nos muestra que este gobierno nacional no da “puntada sin dedal” y en el reciente nombramiento de Jorge Arreaza, como ministro de Minas, huele más a guiso hecho por el G2 cubano, para terminar de ponerle las manos a lo que ellos han denominado llamar Arco Minero lo cual no es más que la destrucción del 12 por ciento del país y el 49% de nuestro estado Bolívar.

Nota de prensa

Así lo denunció el precandidato a Gobernador de Bolívar, Alcides Padilla, del partido Alianza Bravo Pueblo – MUD, quien explicó “lo que conoce Arreaza de minería, es lo que sabe un niño de pecho sobre temas aeroespaciales;” claramente se demuestra una vez mas, que no existen verdaderas políticas de saneamiento administrativo desde el gobierno y a través del ministerio de minas ante el grave deterioro del estado mas rico del país y las empresas mas importantes y más bien, “huele a corrupción rancia y pegajosa.”

Las empresas básicas están en el suelo, no hay quien las defienda, no hay quien cuide al estado Bolívar de seres corruptos que están inmersos en el actual gobierno, pero, ahora se traen al ex

-vicepresidente para “asegurar la olla donde se estarán montando todos los guisos habidos y por haber,” denunció Padilla.

“Nuestros ciudadanos anhelan la llegada de un verdadero guía y gerente como el reconocido Guayanés Sucre Figarella, pues los últimos que han colocado en este ministerio, lo que han venido es hacer negocios y no hay respuesta a los residentes en cuanto a medicina, solución a los problemas de seguridad, alimentos, carreteras o servicios públicos.”

Sólo se dedican a saber cuanto es lo que queda de cada tajada que es extraída de los suelos Guayaneses, para compartirla entre los enchufados, y ya el pueblo está cansado de tanta manipulación que todos sabemos, proviene del G2 Cubano junto al gobierno nacional y regional, a quienes nunca le ha importado nada que sea Venezuela y por eso es que no tienen más nunca el apoyo del pueblo, acotó el también Secretario Nacional Organización del partido ABP del líder Antonio Ledezma.

“No podemos quedarnos callados, ya en el sur del estado y hacia la zona de Caicara del Orinoco, se habla de los nuevos guisos que se estarán haciendo en los temas de minería, que siempre viene el gobierno a buscar minerales, pero nunca se regresa con soluciones para todo el estado Bolívar y sus alrededores, aunque sí, para llenarle los bolsillo a quienes ocupan los altos cargos del gobierno nacional y regional.”

El próximo gobernador del estado Bolívar, llamó a la atención del pueblo venezolano y en el especial a todos cuanto habitamos los municipios de este estado: “ya veremos producir altos índices de oro, coltán, hierro, bauxita, aluminio y otros minerales, pero a las empresas básicas y a sus trabajadores, seguirán viviendo el sueño de lo imposible y el continuado abandono gubernamental de los últimos 18 años,” acotó.