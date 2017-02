Publicado en: Actualidad, Nacionales

Feb 21, 2017 6:04 pm

El presidente de la Subcomisión de Políticas Financieras y Tributarias de la Asamblea Nacional, diputado Rafael Guzmán, se pronunció este martes acerca del ajuste de la Unidad Tributaria (U.T.) realizado por el Gobierno Nacional y que entrará en vigencia el próximo 01 de marzo de 2017. “El ajuste realizado está por debajo del índice de inflación registrado en el año 2016 estimado por encima del 700%, y aunque este año se ajustó el 69, 5% el más alto registrado durante la administración de Nicolás Maduro, no es suficiente, y esto porque el Gobierno de Maduro no hizo el ajuste correcto de la Unidad cuando debió hacerlo y los trabajadores, patronos y Administración Tributaria pagan las consecuencias de la su mala política económica”, expresó.

Nota de prensa

Guzmán reiteró que el Banco Central de Venezuela no publicó la Variación del Índice de Precios y que el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), no envió a la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional el informe para que se discutiera el valor del ajuste de la U.T. “Sencillamente la ajustaron en BsF. 300,00, lo que significa una variación de casi el 70% en comparación al ajuste que se hizo el año pasado”.

El parlamentario informó que con el valor de BsF. 300 de la U.T., serán contribuyentes especiales, las personas naturales que obtengan ingresos de más de 15.000 U.T. y las personas jurídicas que generen ingresos ganancias superiores a 120.000 Unidades Tributarias. Asimismo, explicó que con el nuevo cálculo las personas naturales que obtengan BsF. 4.500.000 como ingresos brutos y las personas jurídicas que perciban BsF. 36.000.000, califican como contribuyentes especiales.

Aseguró que los empleados no están contentos con el valor de la U.T. “porque saben que al aumentar el bono alimentación, incrementan automáticamente los costos de los bienes y servicios, y que pasarán a percibir más por cestaticket que por salario. Los empresarios tampoco están satisfechos porque tienen que hacer un ajuste para honrar el bono de alimentación y no tienen con qué. Tampoco está contenta la Administración Tributaria porque tiene un alto compromiso de recaudación provenientes de los servicios que prestan sobre la base de tasas de contribuciones especiales y el valor de la U.T. no es suficiente para garantizar dichos servicios”, dijo.

Finalmente señaló que “el gobierno de Nicolás Maduro, el BCV y el SENIAT violaron una vez más la Constitución con el ajuste de la U.T. Cuando el Ejecutivo Nacional entienda que deben cambiar su política económica vamos a poder salir adelante y vencer la inflación”, concluyó el diputado Rafael Guzmán