Feb 21, 2017 9:45 am

“Presos deberían estar quienes nos hundieron en el postrero de la pobreza, en este bochorno por sabernos en el último lugar de la lista de países miserables en América Latina, pero también en el penúltimo puesto del palmarés de naciones con menos libertades económicas”.

El señalamiento lo hizo la diputada a la Asamblea Nacional y coordinadora regional de Primero Justicia en el estado Sucre Milagros, tras conocer los resultados de la más reciente Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), la Universidad Central de Venezuela (UCV) y la Universidad Simón Bolívar (USB), que revela que el número de hogares en pobreza en Venezuela ascendió a 82% en 2016 y la cifra de hogares en pobreza extrema se ubicó en 52%.

“Estas cifras nunca antes registradas, ni siquiera cuando Hugo Chávez llegó al poder, colocan a Venezuela como el país más pobre de toda América Latina, incluso estamos por debajo de Haití, considerada tradicionalmente como la nación más miserable de la región”, señaló indignada la parlamentaria.

A esto sumó el Índice de Libertad Económica 2017 que la Fundación Heritage presentó el pasado viernes y que coloca a nuestro país en el puesto 179 de una lista de 180 países más reprimidos económicamente en todo el mundo. “En este deshonroso historial sólo nos gana la dictadura de Corea del Norte y por encima de Venezuela está la otra dictadura comunista, la cubana. Es decir, que Cuba, Venezuela y Corea del Norte, ocupamos los puestos 178, 179 y 180, respectivamente”.

La dirigente de la tolda amarilla está consciente de que los actuales poderes Moral y Judicial no moverán un dedo para investigar y sancionar “a quienes como buitres, se han raspado $1,4 billones en 18 años de gobierno”, y lamentó que esa malversación tenga a millones de venezolanos comiendo de la basura o muriendo a consecuencia de enfermedades derivadas de la desnutrición o malnutrición.

La corrupción generalizada y la impunidad han hecho de Venezuela el país con los peores índices económicos del planeta: estanflación, pobreza extrema, escasez, desabastecimiento, colas para comprar comida, hambruna, cero libertades económicas, inseguridad jurídica, control cambiario, control de precios, expropiaciones y confiscaciones.

“Aquí se instauró una cleptocracia, ese sistema que institucionalizó todas las perversidades imaginables en nombre del pueblo. Quienes dicen ser chavistas – maduristas son buitres, aves de rapiña, carroñeros, que sólo han usufructuado el erario público en beneficio propio sin importarles que la gente está muriendo de hambre o escarbando en la basura para comer sus despojos”, agregó, al insistir en los dantescos escenarios que le ha tocado ver en muchas poblaciones del estado Sucre.

“Muchas veces lo que trasciende a los medios de comunicación son las protestas diarias, el cierre de calles, avenida o carreteras nacionales por falta de comida, por falta de medicinas, por fallas en los servicios públicos, pero cuando recorres cada sector del estado Sucre y hablas con la gente, sólo te embarga una impotencia enorme por no poder ayudar a resolver tantos y tantos problemas que este gobierno desalmado ha podido solventar con los recursos que han entrado al país por concepto de renta petrolera”.

La dirigente política ve con horror el hecho de que más de la mitad de la población venezolana esté viviendo en pobreza extrema. “No estamos en un conflicto bélico que justifique esas espeluznantes cifras de la Encovi; se manejó el mayor caudal de divisas de toda nuestra historia, con el cual pudimos construir tres veces a Venezuela y la mayoría de esos recursos fueron a parar a cuentas de boliburgueses. ¿Cómo pueden justificar supuestos revolucionarios como Jesse Chacón y su hermano Arné, Rafael Ramírez, Alejandro Andrade, María Gabriela Chávez, Wilmer Ruperti, Antonini Wilson, Diosdado Cabello y familia, Aristóbulo Istúriz, Rafael Isea, Haiman El Troudi, William Izarra y tantos otros, el estilo de vida que llevan? Porque aquí en Venezuela no hay salario que permita darse esos lujos”.

Milagros Paz entiende la desazón que viven los venezolanos, porque tanto descaro ofende. “Nuestra legislación otorga una pena máxima de 30 años para la comisión de ciertos delitos, pues los tribunales deberían sentenciar a 30 años de prisión a quienes han desfalcado la nación sin ningún tipo de timidez o sonrojo. Esos recursos que hoy están en paraísos fiscales, deberían ser repatriados para comenzar a atender la crisis humanitaria que nos azota desde hace más de un año. En 18 años nos han ultrajado como les ha venido en gana, pero no crean que sus delitos quedarán impunes. En Venezuela, más temprano que tarde, se hará justicia”, concluyó.

Encovi 2016 en cifras

3,9% de la población presenta desnutrición.

9,6 millones de venezolanos come dos o menos veces al día.

72,7% de la población perdió entre 8 y 9 kilos promedio de peso.

49% de los venezolanos confiesa tener mala calidad en la alimentación.

25% de la población califica deficiente su alimentación por ausencia de proteínas.

9 de cada 10 venezolanos confiesa que no le alcanza el dinero para comprar alimentos.

63% de los niños lactantes presentan anemia.

82% de los hogares venezolanos viven en pobreza.

52% de los hogares venezolanos viven en pobreza extrema.

Sólo 18% de los hogares no son pobres.

La pobreza coyuntural pasó de 31% a 35%, es decir, que 350.000 venezolanos cayeron en pobreza en un solo año.

La cobertura de la Misión Barrio Adentro descendió de 2,6 millones a 1,8 millones de venezolanos.

4,2 millones de hogares no pobres no son beneficiarias de las misiones sociales.

8 de cada 10 encuestados dicen necesitar programas sociales para poder vivir.

Solo 20% de la población, que se traduce en casi 5 millones de personas, tiene una posición en el mercado laboral que les permite defender sus ingresos de la inflación.

Prensa diputada Milagros Paz