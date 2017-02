Publicado en: Entretenimiento, Titulares

De la mano de D2 Music Internacional, Andy Rivera, talentoso artista colombiano, llega a Venezuela para rodar el video clip del tema “Toda la noche”, junto a Gustavo Elis, con quien hizo una colaboración en Medellín, Colombia, el mes pasado, un trabajo que promete pegar duro en el gusto del público internacional.

Andy Rivera, hijo del cantautor colombiano Jhonny Rivera, ha heredado de éste un innegable talento musical, que ha cultivado desde muy joven y que comenzó a enfocar profesionalmente en 2012 cuando realizó varias canciones, siendo su mayor éxito el tema “Te pintaron pajaritos”, que lanzó junto al dúo Yandar y Yostin, dándole a conocer internacionalmente y que fue un verdadero hit en Venezuela.

Andy ha llevado adelante su carrera desde entonces con varios temas como: “Si me necesitas” junto a Baby Rasta & Gringo, “Los perros se enamoran” con Nicky Jam, “Espina de rosas” junto a Dálmata y “Salgamos” con Kevin Roldan y Maluma, señalándolo como el próximo gran ídolo colombiano de la música urbana.

El año pasado Andy Rivera entró a una nueva etapa en su carrera, respaldado por un equipo cinco estrellas, el mismo que ha sido responsable del éxito actual de Maluma y con el cual va a toda velocidad a la conquista del mercado internacional, con el sencillo “Quédate” y su remix junto a J Quiles y Mackie, y el lanzamiento de la placa musical “La nueva era the mixtape”, que contó con la producción de The tus Boy, Tezzel, Dj Hostility y Ovy on the Drums, así como con las colaboraciones de Feid y Pipe Calderón.