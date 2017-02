Publicado en: Actualidad, Nacionales

Feb 22, 2017 4:13 pm

El diputado Carlos Lozano, elevó su voz respecto a la grave crisis de desnutrición que está afectando la salud de un número considerable de venezolanos que no pueden consumir los alimentos necesarios para al menos sobrevivir.

Nota de prensa

“Por más increíble que le parezca al resto del mundo, la desnutrición en Venezuela cobra vidas inocentes, muchos padres no tienen con que alimentar a sus hijos, quienes están pagando las consecuencias de la mala gerencia de este régimen que no se ha preocupado por garantizarle una buena calidad de vida a los ciudadanos que todos los días luchan contra toda la descomposición reinante en el país”, enfatizó el parlamentario.

Explicó, que al gobierno no le interesa que el pueblo se esté muriendo de hambre, debido a que han pasado años y no logran resolver el tema de la escases, otra circunstancia que dificulta la buena alimentación, debido a que las personas a pesar de tener que realizar las largas y extenuantes colas, en muchas ocasiones salen con las manos vacías, sin poder adquirir los productos ni mucho menos llegar a pagarlos con sobreprecio a través de los conocidos bachaqueros.

“Ésta desgracia es una clara violación a los derechos humanos, no podemos seguir permitiendo que los niños mueran porque no tienen que comer, que dejen de ir a las escuelas a formarse para ser hombres y mujeres de bien, por no desmayarse del hambre ya que ni en sus hogares ni en los planteles hay recursos para proporcionarles alimentos, esto tiene que dejar de suceder”, exclamó.

Finalizó, haciendo un llamado de concienciación al Ejecutivo Nacional a tomar cartas en el asunto sobre esta situación que cada día se vuelve más común en los hogares venezolanos, y que a pesar de que ellos quieran ocultar esta realidad, día a día se vuelve más evidente.