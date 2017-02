Publicado en: Entretenimiento, Titulares

El “cangrejo” amenaza de nuevo la vida de Pau Donés, vocalista de la banda Jarabe de Palo, pero esta vez, hay pocas probabilidades de ganarle.

Con información de El Español

A Pau Donés le han extirparon trece tumores (uno en el colon de siete centímetros y doce más pequeños en el hígado). Cuando parecía que el cantante ya estaba limpio ha vuelto a sufrir un revés: un nuevo tumor maligno en el peritoneo, la membrana que recubre el interior del abdomen. Ahora empieza de nuevo, “con la misma actitud y las mismas ganas de siempre”.

“Tengo ganas de hacer muchas cosas. No me gusta irme teniendo la sensación de que me quedé corto, pero está claro que la música va a seguir ocupando gran parte de mi tiempo y, mientras pueda, no pienso perder la oportunidad de subirme al escenario. Ya he disfrutado de la mitad de mi vida y me dispongo a ir por lo que meda. A tope, sin medias tintas, hasta que el cuerpo aguante. Y el día que no aguante…, adiós muy buenas y que me quiten lo bailao… O mejor, que no me lo quiten”, dijo en una entrevista a El Español.

Sara, su hija de 13 años de edad, es una de las personas por las que Pau Donés no se quiere morir. “Me quedo por mi padre, por mi hija, por mis hermanos, mis amigos y en general por toda la gente que me quiere. No se merecen que me muera ahora. […] También me quedo por mí mismo, porque morirme ahora no me va bien”, explica.

“Esto de estar vivo es un chollo, y lo de morirse una putada, la verdad. A la muerte nunca le he prestado mucha atención, como que la idea de morirme nunca me ha impresionado demasiado. Ahora que la llevo dentro de vez en cuando me da por pensar en ella. Ahora ya no me ronda cerca sino que me acompaña allá donde vaya”, añade.

Hace unos días el cantante recayó por el cáncer de colon que padece y que se suponía había superado.

Los médicos de Donés habrían determinado que el cáncer que ahora sufre es terminal y las posibilidades que tiene de sobrevivir es solamente un 20%. Aproximadamente, un poco más de cinco años, señaló el diario LaRepública.pe